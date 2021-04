Acepta Morena que no existió encuesta para elegir candidato en Oaxaca

La Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena aceptó que no existió ni se realizó ninguna encuesta en el municipio de Santa Lucía del Camino para designar a su candidato a la presidencia municipal de esta población conurbada a la ciudad de Oaxaca, en la que supuestamente resultó ganador Juan Carlos García Márquez, según el expediente CNHJ-OAX-598/2021.

Esto contradice la afirmación del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y del propio candidato, quienes han afirmado, que la designación de quien contenderá a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino fue el resultado de una encuesta para determinar al mejor posicionado de los aspirantes.

Asimismo publicaron en sus páginas oficiales y redes sociales a los presuntos ganadores de las encuestas, donde incluyeron al Municipio de Santa Lucía del Camino sin dar a conocer los procesos ni un documento que lo avalara.

El documento en el que la Comisión Nacional de Elecciones de este instituto político se dio a partir de la impugnación interpuesta el pasado domingo 28 de marzo, del aspirante a edil de ese municipio conurbado por el mismo partido, Mario Pradillo, quien interpuso el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).

Lo anterior porque Morena nunca explicó la metodología, los cuestionarios y las personas que fueron encuestadas, para darle legalidad al proceso de selección de candidatos.

Al respecto, el TEEO turnó el caso a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido. "Lo procedente es reencauzar este medio de impugnación a la CNHJ para que lo resuelva a través del medio de impugnación establecido en la Convocatoria", señaló en su sentencia.

Lo anterior implicaba que mientras Morena no hiciera público qué casa encuestadora realizó el ejercicio, si está certificada la empresa, la legalidad del procedimiento, la metodología y los resultados, se mantendrá impugnada la elección de Juan Carlos García Márquez como candidato a edil de Santa Lucía del Camino.

Finalmente la Comisión Nacional de Elecciones de Morena admitió que no existió ni se realizó la encuesta para elegir candidato a presidente municipal de Santa Lucía del Camino, del estado de Oaxaca, donde presuntamente resultó ganador Juan Carlos García Márquez, según el oficio CEN/CJ/J/589/20121, emitido tras la impugnación que existe en el proceso de selección de candidato en esa población.

Además, según este organismo de Morena, en Santa Lucía del Camino sólo se aprobó el registro de un candidato "por lo que resultó innecesario realizar la encuesta, en virtud de que no se actualizó el supuesto contenido de la misma, por lo que el registro aprobado por el órgano partidario se tiene como registro único y definitivo".

En consecuencia, agrega, "el agravio manifestado con la omisión de realizar una encuesta, así como la publicación de sus resultados y la metodología utilizada deviene de inoperante", señala el documento firmado por el Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional de Elecciones, Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena también exigió transparentar el proceso de selección del candidato en el municipio de Santa Lucía del Camino para resolver la impugnación que existe sobre el registro de Juan Carlos García Márquez, como presunto candidato a presidente municipal como lo indica el expediente CNHJ-OAX-598/2021.