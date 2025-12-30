logo pulso
Acribillan a un empresario y su hija en Zapopan

También murió uno de los cinco escoltas que los custodiaban; los demás resultaron heridos

Por El Universal

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Acribillan a un empresario y su hija en Zapopan

Guadalajara, Jal.- Un grupo de más de 10 sicarios acribilló la mañana de este lunes al empresario Alberto Prieto Valencia, dedicado a la comercialización de semillas, cereales y abarrotes en el mercado de abastos de Guadalajara, a su hija y a uno de los cinco escoltas que los custodiaban; los otros cuatro resultaron heridos y se reportó que uno de ellos se encuentra grave.

Aunque la Fiscalía de Jalisco no ha dado avances de las investigaciones, el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, indicó que en una de las hipótesis tiene que ver la posible vinculación del también empresario transportista con las llamadas rifas colombianas, en las que de forma irregular ni garantías de pago se sortean dinero y electrónicos en el mercado de abastos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:20 horas cuando el empresario y su hija circulaban en una camioneta Lamborghini Urus color anaranjado sobre la avenida Topacio, en Residencial Victoria.

Cinco escoltas en dos camionetas pick up los seguían de cerca, pero al llegar al cruce con Brillante dos grupos de sicarios comenzaron a disparar contra el vehículo de lujo: uno desde la misma avenida Topacio, casi de frente, y otro desde la calle Brillante, por el flanco izquierdo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los escoltas intentaron repeler la agresión, pero al verse superados en número intentaron escapar en reversa, pero otros dos grupos de sicarios disparaban desde atrás por la avenida Topacio, uno a la altura de la calle Barra y otro cerca de la avenida Lapislázuli.

El personal de salud confirmó que el chofer del vehículo de lujo murió en el sitio del ataque, al igual que uno de sus escoltas; mientras que la menor de edad y los otros cuatro guardaespaldas fueron llevados a distintos hospitales para su atención.

Durante el traslado murió la hija del comerciante, y se reporta grave otro de los escoltas.

En el lugar quedaron el vehículo de lujo y las dos camionetas de los guardaespaldas con decenas de impactos de bala.

Mientras se desplegó un nutrido operativo para buscar a los responsables, que incluyó apoyo de un helicóptero, la zona fue cerrada para la recolección de indicios, entre los que se encuentran más de 100 casquillos de diferentes armas; hasta el momento no se ha reportado ninguna detención.

    Tres fallecidos en tiroteo en Zapopan, incluido conductor de Lamborghini

    Sheinbaum anuncia apoyos a víctimas por descarrilamiento del tren en Oaxaca

    Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren

    SEP reitera prohibición de comida chatarra en escuelas

