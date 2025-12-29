logo pulso
ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
Amigas se encontraron en una estupenda celebración navideña.

A ellas, les une una amistad de toda la vida e identifica su afición por el jazz, baile que practican y perfeccionan día día en el Club Campestre de San Luis.

Para ellas, siempre resulta ideal esta época para reafirmar los lazos de afecto, unión y armonía que les unen.

Para su tradicional festejo integraron detalles de buen gusto, acordes a la temporada, que les emocionaron.

Charlaron sobre los planes que tienen para despedir este año, recibir el 2026 y disfrutar intensamente en sus hogares y en familia.

Al igual, las anécdotas de esta época, en la que prevalece la paz y el amor.

La atmósfera, se prolongó con gran entusiasmo.

