ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Amigas se encontraron en una estupenda celebración navideña.
A ellas, les une una amistad de toda la vida e identifica su afición por el jazz, baile que practican y perfeccionan día día en el Club Campestre de San Luis.
Para ellas, siempre resulta ideal esta época para reafirmar los lazos de afecto, unión y armonía que les unen.
Para su tradicional festejo integraron detalles de buen gusto, acordes a la temporada, que les emocionaron.
Charlaron sobre los planes que tienen para despedir este año, recibir el 2026 y disfrutar intensamente en sus hogares y en familia.
Al igual, las anécdotas de esta época, en la que prevalece la paz y el amor.
La atmósfera, se prolongó con gran entusiasmo.
