¡RADIANTE Y FELIZ!

¡RADIANTE Y FELIZ!

Actas falsas, nuevo negocio con migrantes

Por El Universal

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Actas falsas, nuevo negocio con migrantes

San Cristóbal de las Casas.- En el mercado negro de Chiapas, un migrante extranjero puede conseguir un acta de nacimiento o matrimonio por entre mil 500 y 2 mil 500 dólares; son los cubanos y haitianos los que más recurren a la compra de estos documentos, explica José Luis Abarca, activista por los derechos de los migrantes.

Los documentos son expedidos desde oficinas del Registro Civil de municipios chiapanecos ubicados en la región de la frontera.

Las actas expedidas aparecen registradas en el Sistema Integral de Impresión de Actas y contienen una CURP certificada, lo que las legitima; sin embargo, presentan detalles como no contar con anotación marginal sobre la inscripción de nacimiento ni número de certificado de nacimiento, según han detectado autoridades consulares."Ahora el negocio (es la venta) de actas de nacimiento, porque los migrantes que perdieron su estatus en Estados Unidos piensan regresar a México, pero con pasaporte mexicano, lo que les facilita apelar a la reunificación familiar", explica Abarca.

Se ha detectado que las actas son enviadas desde México a EU para que los migrantes puedan tramitar un pasaporte en los consulados. Con ese documento, si son detenidos por las autoridades migratorias evitan ser deportados a su país de origen.

El activista señaló que funcionarios del Registro Civil de un municipio indígena de Chiapas han renunciado ante presiones para que "le entren al negocio" de venta de actas.

