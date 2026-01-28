¡RADIANTE Y FELIZ!

Claudia Montoya Villegas festejó su cumpleaños entre amigas, en una espléndida celebración.

Esta ocasión especial, las alumnas de acuafitness de la cumpleañera, organizaron la celebración e integraron detalles de buen gusto.

El feliz encuentro en un restaurante.

Ahí, una generación de mujeres exitosas y triunfadoras en sus acciones, que se refleja en la alegría de sus rostros.

Ellas, reafirmaron el afecto y admiración que tienen por su gran amiga Claudia.

En una agradable atmósfera compartieron su felicidad, sus hermanas Doris, Gris y Silvia Montoya Villegas.

Eso sí, un ambiente de felicidad y optimismo.