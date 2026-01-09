Activan primera contingencia ambiental

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que este viernes no podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

También queda restringida la movilidad de los automóviles de uso particular con holograma de verificación 2, así como los hologramas de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Esta es la primera contingencia por ozono en fase 1 que se aplica en 2026 derivado de la presencia de humedad, falta de viento y al calor que evitó la correcta dispersión de contaminantes.

En un comunicado, la comisión informó que a las 16:00 horas de ayer se registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 partes por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que un sistema de alta presión influye sobre el centro del país, generando estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Además, se registró una temperatura máxima de 25 grados, "valor atípico" para la temporada.