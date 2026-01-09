Activan primera contingencia ambiental

logo pulso
Por El Universal

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que este viernes no podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

También queda restringida la movilidad de los automóviles de uso particular con holograma de verificación 2, así como los hologramas de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Esta es la primera contingencia por ozono en fase 1 que se aplica en 2026 derivado de la presencia de humedad, falta de viento y al calor que evitó la correcta dispersión de contaminantes.

En un comunicado, la comisión informó que a las 16:00 horas de ayer se registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 partes por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que un sistema de alta presión influye sobre el centro del país, generando estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Además, se registró una temperatura máxima de 25 grados, "valor atípico" para la temporada.

    El periodista Carlos Castro fue atacado mortalmente en un establecimiento de comida en Poza Rica

    Presidente Trump acusa a carteles de dirigir México y propone acciones militares. México rechaza intervención.

    La Beca Benito Juárez beneficia a más de 22 millones de estudiantes en 2026, consolidando el respaldo a la educación en México.

    José Martínez Cruz destaca la importancia de la decisión de la SCJN para el municipio indígena de Alpuyeca.