Actividad del Popo afecta a inquilinos de refugio de animales

Por la caída de ceniza del volcán Popocatépetl registrada en los últimos días, varios albergues de animales que se encuentra en la comunidad de Santiago Cuauhtenco han presentado diferentes problemas.

Maribel Morales, presidenta de Huellitas Amecameca, dijo que por las explosiones y temblores que se han presentado por la actividad de la montaña, los perros y gatos, principalmente, que se encuentran en ese lugar, están estresados, han manifestado miedo y no pueden dormir por las noches, por lo que su rutina se ha alterado.

"Ahorita están bastante estresados porque no llevan su rutina normal porque ha caído muchísima ceniza, en la parte donde ellos corrían, que es el pasto, hay muchísima ceniza, estamos tratando de adecuarnos, pero es imposible porque ya tenían una rutina de correr, ahorita les estresa esa parte", contó.

Aunque han barrido la ceniza, los techos de lámina de las casas donde duermen los animales se han dañado, lo que también afecta su tranquilidad.

"La caída de ceniza es constante y no nos ha ayudado, que ha llovido bastante y eso genera que aumente el peso en la lámina y se van, se hunden, aparte no tenemos agua, entonces eso nos complica aún más todas las labores porque el agua está llegando sucia y es la que ocupamos para lavar, para que tomen agua tenemos que comprar garrafones", explicó.

Durante las noches, cuando no hay ruido en la zona, los animales se inquietan por los ruidos que emite el volcán.

Por actividad del volcán los perros empiezan a aullar

"Se espantan cuando tiene actividad el volcán, empiezan a ladrar, a aullar y por ejemplo en las noches no duermen igual porque están aullando, ellos son más perceptibles a estas situaciones y pues aúllan, se espantan, a algunos los tenemos que encerrar porque quieren salirse de la cabaña.

"Se siente en el suelo una vibración que obviamente el ruido en la noche se escucha, incluso como si fuera una olla exprés que estuviera hirviendo, entonces se escucha cuando está en actividad. No los dejamos salir a correr, ellos tienen una rutina, todos los perros salen a correr, los gatos tienen un área para salir al aire libre, se desestresan, pero ahorita no los hemos sacado porque hay muchísima ceniza", reiteró.

La integrante de la asociación civil advirtió que en caso de una fase eruptiva mayor no podría evacuar a los 350 animales que viven en el refugio, entre ellos algunos de los sobrevivientes del derrumbe del Cerro del Chiquihuite, por lo que solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que los incluyan en el plan de desalojo, pues si no ocurre así podrían morir.

"Obviamente, si pasamos a semáforo rojo que es evacuación, a mí me preocupa porque cómo muevo a 350 animales. No tenemos suficientes transportadoras y no tenemos los vehículos porque en carro tardaríamos muchísimo", alertó.

Para sacar de esa comunidad a los animales que están en el albergue requerirían aproximadamente cinco camionetas de tres toneladas y media, una para los gatos y el resto para acomodar a los perros.

"Nadie se ha acercado con nosotros y pues tenemos que actuar a cuenta propia", mencionó.

Al albergue de Huellitas Amecameca llegan los animales que han sufrido maltrato de sus propietarios y ahí son atendidos de las heridas que tienen, además de que les ofrecen rehabilitación y son alimentados mientras alguien los quiere adoptar.

Por la gran cantidad de especies que les han llevado o los encargados han recogido en la calle donde los dejan sus dueños enfrentan una situación financiera grave, por lo que siempre buscan el apoyo de la sociedad para que puedan subsistir y cumplir con la tarea que tienen de ayudar a las mascotas en desamparo.