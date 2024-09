Revocación de diputación a activista LGBT en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia que había asignado a la activista de la diversidad sexual, María Teresa Campos Flores, la diputación propietaria por el principio de representación proporcional de la fórmula 5 postulada por Morena.

La Coalición Mexicana había celebrado la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) al determinar la inelegibilidad de Sahara Munira José Flores, quien fue designada para una diputación local dirigida a la comunidad de la diversidad sexual de manera "simulada y fraudulenta".

Sahara Munira, casada con Fitzgerald de León Villard, es cuñada de la senadora Sasil de León Villard.

Campos Flores difundió en un video que este sábado en sesión urgente el pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación "revocó la sentencia" del TEECH "que garantizaba un espacio por acción afirmativa a la población LGBT y se le concedió a Sahara Munira".

La referida, enfatizó, es cuñada de la reciente reelecta senadora Sasil de León Villard; "la candidatura se le entregó a una persona heterosexual, que tiene matrimonio heterosexual vigente", afirmó.

Las personas de la diversidad sexual, argumentó, exigen que se les garantice el acceso a la justicia desde la perspectiva de los derechos humanos y la diversidad sexual.

La petición a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, demandó, es que garantice sus derechos de representatividad colectiva.

"¡No al fraude, no a la dictadura heterosexual que busca borrarnos! No hay libertad política si no hay libertad sexual!", reclamó Campos.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana entregó el pasado miércoles la constancia de diputada local a la activista e integrante de la comunidad LGBTTTIQ+, Campos Flores.

La autoridad electoral acató la sentencia TEECH/JDC/212/2024 y sus acumuladas emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

El Consejo General del Instituto Electoral en sesión urgente, mediante el acuerdo IEPC/CG-A/277/2024, asignó a Campos Flores la diputación propietaria por el principio de representación proporcional de la fórmula 5 postulada por Morena.