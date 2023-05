Activista mexicoespañola Cecilia Monzón recibe homenaje en Puebla a un año de su asesinato

Puebla (México), 21 may (EFE).- Con girasoles y veladoras colocadas en el lugar donde asesinaron a la activista mexicoespañola Cecilia Monzón, la Red de Mujeres poblanas honró su memoria y pidieron justicia para que los hechos no queden impunes.

Alrededor de 50 mujeres de diferentes colectivos y asociaciones feministas se dieron cita en el punto donde ocurrieron los hechos el pasado 21 de mayo de 2022, en el municipio de San Pedro Cholula, perteneciente al central estado mexicano de Puebla.

Hace un año, en esta zona, una motocicleta con dos sujetos abordo se acercó al vehículo donde viajaba la abogada y detonaron una arma de fuego acabando con su vida.

Las mujeres colocaron girasoles, la flor preferida de Monzón, mientras que algunas brindaron palabras de aliento a la familia, así como recordaron el apoyo que siempre les brindó para atender los casos de violencia que vivían.

Ahí se encuentra una cruz metálica de color negra que tiene grabada la leyenda "Cecilia 1983-2022", la cual permanecerá en el lugar para recordar el legado de quien luchó por las mujeres violentadas y no olvidar que ella perdió la vida por violencia de género.

Candelaria Lourdes Huerta, integrante de la Red de Mujeres compartió con EFE que este homenaje es para recordar que Monzón les enseñó a levantar la voz y a exigir justicia ante los casos de violencia, pero sobre todo les enseñó a buscar alternativas para salir adelante.

"Sentimos que vivimos en un estado en el que no hemos hecho justicia, que no está haciendo las investigaciones debidas, que no existe seguridad para las mujeres en el estado de Puebla", comentó.

La activista indicó que se han presentado en la entidad alrededor de 18 feminicidios en lo que va del año, mientras persisten las mujeres desaparecidas.

"Cecilia Monzón era una guerrera, Cecilia Monzón pertenecía a nosotros, pertenecía a nuestras organizaciones, defendía la lucha de las mujeres", recordó.

Huerta enfatizó que las mujeres que acudieron al lugar "son su manada", son mujeres que buscan protestar y exigir justicia en pro de su familia y de su memoria para que su lucha no quede en el olvido.

Con el puño alzado entonaron la "Canción Sin Miedo" para unirse a la lucha de todos las mujeres que han sido desaparecidas o que han sido asesinadas, ya que todos merecen justicia en sus casos.