Activistas paran sus búsquedas

Guadalajara, Jal.- La inseguridad generada tras el operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en Jalisco, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero, ha obligado a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas a paralizar sus actividades de campo en el oeste de México.

Así lo indicó este viernes a EFE Guadalupe Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco y madre de José Luis Arana, desaparecido desde 2011, al explicar que la situación de inseguridad ha provocado que no se retomen las brigadas de búsqueda al menos hasta abril.

"En la búsqueda en vida, lo que hacíamos hasta antes del 22 de febrero era ir a los centros de rehabilitación, a las penales, a diferentes hospitales, nosocomios psiquiátricos. Después del 22 nos prohibieron las búsquedas en campo porque no hay gente de la Guardia Nacional que nos pueda acompañar", aseguró.

Para los colectivos de Jalisco, salir a los predios donde se sospecha la existencia de restos humanos es una tarea urgente ante la crisis de desapariciones en la entidad, donde se han registrado cientos de casos de reclutamiento forzado por los grupos criminales.

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El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas del Gobierno federal contabiliza 131,840 casos desde 1960. La mayoría de estos se encuentran en Jalisco, con 16,079 casos, según el registro estatal.

Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, reveló que existe preocupación entre quienes componen las agrupaciones de búsqueda y les preocupa la logística de seguridad durante las salidas a campo.

"Estamos esperando que termine la planeación, la Comisión de Búsqueda, en un predio de 10 hectáreas donde hace un mes encontramos restos y nos preocupa que no nos vaya a acompañar la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa", señaló.

Asimismo, este colectivo decidió suspender por dos semanas la pega de cédulas de búsqueda (documentos con información personal de los desaparecidos) en espacios públicos por temor a enfrentarse con tiroteos o quema de vehículos como sucedió el día del operativo contra El Mencho, en el que murieron 25 miembros de la GN y más de 30 integrantes del crimen organizado.