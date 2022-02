Acude Encinas a predio de NL usado para fosas clandestinas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, acudió al sitio donde han sido localizados los cuerpos de diez personas inhumadas de forma clandestina, y se reunió con familiares de personas desaparecidas, además de sostener un encuentro con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Comisión Local de Búsqueda y del gobierno de Nuevo León.

"Como me encomendó el Presidente, visité un sitio de inhumación humana en Escobedo, Nuevo León, donde se hallaron varias fosas clandestinas", escribió el funcionario federal en su perfil de Twitter tras la visita que realizó a la entidad, por petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue cuestionado sobre el tema, en la conferencia mañanera, por un periodista de esta entidad.

Detalló Encinas que revisó el predio junto con el titular de la Fiscalía del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, y el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno estatal, para posteriormente reunirse con colectivos de familiares de personas desaparecidas.

En dicha reunión, agregó el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, "presentamos la información sobre las personas desaparecidas y no localizadas en Nuevo León", donde informó que en la entidad desde 1964 al dos de febrero de 2022, hay una lista de 13 mil 008 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 6 mil, 045 están como no localizadas y 6 mil 093 como localizadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Encinas Rodríguez y la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, acompañaron al fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero, para visitar el lugar de excavación e inspección pericial en Escobedo, Nuevo León, donde se han encontrado personas sin vida (diez hasta el momento, de las cuales tres han sido identificadas).

"Acompañados de sus respectivos equipos de trabajo, esta reunión permitió compartir datos sobre los diversos proyectos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, así como acuerdos para el mejor logro de los objetivos comunes en esta materia", señaló la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En la reunión estuvieron además, Luis Enrique Orozco Suárez, Vicefiscal del Ministerio Público, Esteban Alejandro Cantú Montes, Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Víctor Jaime Cabrera, Subsecretario de Gobierno en el Estado, y María de la Luz Balderas Rodríguez, Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas.