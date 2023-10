Momias de Nazca, restos que Maussan dice que son extraterrestres

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Las

han vuelto a ser tendencia tras la participación de Jaime, uno de los ufólogos más famosos de México, en la Audiencia Pública que se llevó el 12 de septiembre en la Cámara de Diputados para abordar los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), a la manera de otra audiencia, la que se realizó en el Congreso estadounidense, a finales de julio, con David Grusch, exoficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, sobre el presunto ocultamiento de vida extraterrestre.En la sesión homóloga realizada en México,presentó dos pequeños sarcófagos en los que dijo se encuentran los restos de seres no humanos que identificó como lasFue en 2017 cuando ciertos medios de comunicación calificaron el hallazgo de cinco momias en las Líneas de Nazca en Ica, Perú, como un descubrimiento de primer orden. Desde entonces, debido a sus inusuales características, las momias y su descubridor, el minero o saqueador, Leandro Rivera Sarmiento, alias "Mario", han estado envueltos en la polémica.Entonces, cuando el hallazgo tomó los reflectores internacionales, Rivera Sarmiento declaró que encontró las momias en una cueva. Más allá de que la antigüedad que se les calcula es de mil años, datación que confirmó el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores (LEMA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de una prueba de carbono 14, gracias a sus características se colocaron los reflectores sobre ellas: una altura de 60 centímetros y un metro con 60, cráneos alargados y tres dedos en cada mano.Esta morfología les ha dado a las momias un lugar protagónico para los entusiastas del fenómeno ovni y las teorías sobre la vida extraterrestre con características humanas, al grado que History Channel les dedicó un documental en 2018. También ha provocado que la información en internet al respecto, difundida por otros medios, sea poco precisa y contradictoria.Infobae reporta que gracias a investigadores como Rodolfo Salas-Gismondi, doctor en paleontología de la Université de Montpellier (Francia) y también investigador asociado del American Museum of Natural History (USA), se sabe que, por ejemplo, los tres dedos en las manos de las momias se deben a amputaciones. No es un secreto, además, que en Perú la deformación craneal era practicada por antiguas culturas.En mayo de 2022, el Ministerio de Cultura de Perú sentenció a Rivera Sarmiento a cuatro años de prisión y una multa de 25 mil soles por haber realizado excavaciones, sin ningún permiso institucional, en la zona ya mencionada, durante 2016 y 2017.En 2010 también fue detenido por tráfico de restos arqueológicos y se le asoció a la banda "Los palpeños". Vale la pena mencionar el estudio que hizo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de Perú, en el que se dio a conocer que en las momias, más que una prueba de la existencia de vida no humana, hay fibras vegetales y papel, lo que confirma la teoría de que es un caso de saqueo de restos que fueron modificados. El hecho de que fueran encontradas entre Palpa y Nazca, en las inmediaciones de los geoglifos, le da un matiz peculiar al hallazgo.Hay que recordar que a finales de la década del 60 se popularizó la idea de que las líneas de Nazca demostraban el contacto de civilizaciones extraterrestres con la humanidad, gracias a un best seller: "¿Carrozas de los Dioses?", de Erich von Däniken.