Acuerda Comisión Bicamaral de Seguridad reunirse con gobernadores

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Bicamaral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, acordó reunirse con los 31 gobernadores y gobernadoras del país y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y sus respectivos secretarios de Seguridad Pública, a fin de conocer cuál es el estado que guarda la inseguridad y la violencia en cada una de estas entidades.

El presidente en turno de la comisión, Cristóbal Arias, dijo que será mediante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) como se convocará a los mandatarios estatales para allegarse de más de elementos de información, que "nos permitan próximamente elaborar el dictamen respectivo al que estamos obligados del informe semestral que entregó el gabinete de Seguridad".

En rueda de prensa acompañado de diputados federales y senadores de todos los partidos, dijo que la reunión con los gobernadores se prevé se realice en la primera quincena de julio.

Por su parte, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, puntualizó que primero vendrán los gobernadores de los 12 estados donde el problema de inseguridad es más grave de acuerdo a la referencia que presentaron las Fuerzas Armadas en el informe que entregaron el 30 de mayo pasado.

"Con un matiz, primero aquellos estados donde el problema de seguridad es más grave, de acuerdo a la referencia que nos presentaron las Fuerzas Armadas en su informe", indicó.

"Pero, sí recordarles que las Fuerzas Armadas presentaron como parte de la reunión privada, un semáforo y sí sabemos cuántos son. Son 12 estados que se encuentran en situación crítica, ocho estados que se encuentran en una situación media, es decir, que presentan incrementos en hechos de violencia o delitos, pero que no llegan a una situación crítica y 12 donde prácticamente no es requerida como fuerza de seguridad pública o como tarea de seguridad pública la fuerza armada permanente".

La Comisión Bicameral acordó también una reunión con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, a efecto de completar la información para elaborar el dictamen.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la comisión, dijo que esta reunión con las y los titulares de los Ejecutivos estatales, ayudará a profundizar en esta obligación de redactar el dictamen.

Asimismo, no descartó que la cita a los gobernadores se haga por regiones: Norte, Centro y Sur a la manera de los trabajos de seguimiento de seguridad nacional y enfrentar el aumento del crimen en el país.