Acuerdan no levantar denuncias penales por destrozos en Congreso CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Los diputados locales cambiaron de opinión y hoy acordaron que no levantarán denuncias penales por los destrozos realizados ayer durante una manifestación violenta encabezada por transactivistas.

Este martes, la coordinadora de los diputados de Morena, Martha Ávila, señaló que se levantaron las denuncias penales correspondientes contra quien resulte responsable por los vidrios rotos, pintas y lesiones, pues "ahí estaban los videos"

Sin embargo, este día los coordinadores llegaron a un acuerdo para no emprender acciones legales penales tras este asalto violento al recinto.

Lo único que se hará, explicó Martha Ávila, será levantar un acta para que se pueda cobrar el seguro.

"Hay un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios de que nadie va a meter ninguna denuncia como diputado o Grupo Parlamentario. La Mesa Directiva es la representante legal del Congreso y se tienen que hacer ciertos procedimientos para los seguros que aplica, por eso se tiene que levantar un acta, pero no penal, o sea un acta en donde se informe lo que pasó para poder acceder a los seguros que cubren los daños", expuso.

En este sentido, el coordinador de los diputados panistas, Federico Döring, detalló que la denuncia presentada por la diputada América Rangel fue a título personal.

"Ningún legislador de Acción Nacional va a convalidar, impulsar o pedir que se de vista en una carpeta a la Fiscalía por los daños que sufrió ayer el Congreso, tenemos que aprender de lo sucedido, todos para mejorar los canales de comunicación y diálogo", dijo.

Y añadió: "Quien lo ha hecho hoy (América Rangel), lo hizo solo para efectos de las amenazas en su integridad física, incluso de muerte, que ha recibido en redes sociales, pero solo para salvaguardar su integridad física, nadie en Acción Nacional va a pedir que la Fiscalía intervenga en contra de quienes acudieron ayer a expresarse de esa forma al Congreso".

Al respecto, el diputado Jorge Gaviño dijo estuvo de acuerdo en que no se levanten denuncias penales, pero recordó que el recinto legislativo de Donceles y Allende no es del Congreso, sino de la Federación.

"Somos comodatarios de un bien de la nación que no es ni siquiera de la Ciudad de México. Partiendo de esta hipótesis, yo lo que llamarían a mis compañeras y compañeros es al respeto y la tolerancia. Todo se puede decir, todo se puede argumentar con absoluto respeto, siempre estando de lado de los que nos dan la posibilidad de interactuar con ellos y con ellas, para saber lo que están sintiendo cuando nosotros estamos hablando", dijo.



Sustituyen vidrios rotos.

Trabajadores de mantenimiento del Congreso de la Ciudad de México comenzaron con la sustitución de los vidrios en puertas y ventanas que fueron rotos ayer durante una manifestación realizada por personas pertenecientes a la comunidad trans.

El personal se encuentra retirando los vidrios rotos, lijando y posteriormente procederán a colocar los nuevos.

Durante la noche de ayer y en la mañana de hoy se colocaron en la puerta principal del Congreso cartones para tapar los destrozos.

Diputados locales acordaron no levantar denuncias penales por estos hechos violentos, aunque la Fiscalía de la Ciudad de México ya inició la carpeta de investigación correspondiente.