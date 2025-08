“Acuerdo de seguridad con EU está casi listo”

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el acuerdo de seguridad con la administración de Donald Trump en EU Unidos sea afectado por los cárteles del narcotráfico, como afirmó el diario The Wall Street Journal (WSJ).

“No sé de dónde saca el Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes”, comentó la presidenta.

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que hay un acuerdo de colaboración permanente con la administración del presidente Trump y que el acuerdo de seguridad se firmará en los siguientes días, pues el convenio ya se encuentra listo.

Afirmó que este acuerdo de seguridad se basa en cuatro principios: respeto a la soberanía, respeto a la territorialidad, confianza mutua y colaboración y cooperación.

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que el gobierno de Donald Trump puede insistir en proponer que el ejército estadounidense entre a México para combatir a los cárteles de la droga, pero advirtió que eso no está sobre la mesa ni a discusión.

“Lo dije hace mucho tiempo, que el presidente Trump, sí, en alguna llamada me planteó que ‘pudiera entrar el ejército de Estados Unidos’ y yo le dije que no. Que no, que eso no. Que eso no estaba sobre la mesa ni estaba a discusión. Y él lo entendió. Pueden insistir de nuevo, pero no está sobre la mesa ese tema”.