"Acuerdos de 'cancha pareja' buscan equidad en proceso electoral"

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que todos los acuerdos aprobados por el órgano que encabeza, para lograr una cancha pareja en el proceso electoral en curso, son aplicables a todos los competidores, sin distinción de colores políticos o ideologías.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Córdova Vianello subrayó que aunque a "algunos no les guste", no hay novedad ni sorpresa en los acuerdos, toda vez que incluyen el sentido de los criterios y sentencias emitidos en las resoluciones del INE y del Tribunal Electoral, o tienen dedicatoria alguna y no están enfocados a alguna fuerza política en particular.

"Son aplicables tanto para el gobierno federal, como para los gobiernos estatales y municipales, sin importar su bandera o su filiación política.

"Estos acuerdos buscan evitar vacíos de la legislación electoral y establecer criterios que den certeza y favorezcan la imparcialidad de los recursos públicos, en la ejecución de los programas sociales: asegurar que la pauta en radio y televisión sea una herramienta de equidad, para las precampañas; hacer una serie de criterios para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no influyan indebidamente en la contienda", expresó.

En un video de apenas tres minutos, el consejero presidente aseveró que se trata de acuerdos que buscan la existencia de una competencia equitativa, una cancha pareja sin interferencias indebidas que pueden vulnerar el ejercicio libre del sufragio.

Lorenzo Córdova recordó que apenas el pasado 23 de diciembre dieron inicio las precampañas federales (para la Cámara de Diputados), además de que los partidos políticos definieron las coaliciones con las que competirán. Además de que los aspirantes independientes comenzaron ya a recopilar los apoyos necesarios para estar en la boleta, de igual manera que diputadas y diputados ya han notificado su intención de reelección.

"En ese contexto, las autoridades electorales tenemos el importante deber de garantizar que esta contienda política transcurra en condiciones de equidad", señaló.