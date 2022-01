Acumula Guardia Nacional 332 quejas ante CNDH en 3 años

Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional (GN), a cargo del general Luis Rodríguez Bucio, acumula 332 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por homicidio, desaparición forzada, tortura, trato cruel y detención arbitraria.

Al hacer una búsqueda en el portal de la comisión, no se arrojaron resultados sobre alguna recomendación girada a esa corporación. Y al solicitar el dato al área de comunicación, se enviaron sólo tres dirigidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPCP), presidida por Rosa Icela Rodríguez.

Lo que sí existen son 27 medidas cautelares para la GN, que para los expertos consultados sólo representan "llamadas a misa".

"Esas medidas cautelares únicamente son simples llamadas a misa. Y no habrá recomendaciones para este cuerpo policial. Lo que pasa es que la GN es el gran proyecto de seguridad pública, incluso nacional, del gobierno.

"El Ejecutivo federal, de manera reiterada, ha señalado que las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, los abusos por parte de las fuerzas de seguridad pública federal a partir de la creación de esta Guardia desaparecieron. Pero la realidad no es así", dijo a EL UNIVERSAL el especialista en seguridad y académico de la UNAM, Édgar Ortiz Arellano.

De acuerdo con la CNDH, en 2019 la GN acumuló 14 quejas; en 2020, 138, y en 2021, 180. Tan sólo en 2021 acumuló siete por privación de la vida, en Guerrero, con dos casos, y Ciudad de México, Tabasco, San Luis Potosí y Tabasco, con uno. Existe un caso más en el que la entidad no aparece.

En cuanto a la desaparición forzada, esta corporación también tiene siete quejas por este ilícito, perpetrados en Baja California y Veracruz, con dos casos cada uno, y Sinaloa, Estado de México, Veracruz y Campeche, con uno.

Por tortura, la GN se ubica en el segundo sitio, con 16 quejas, siendo el Estado de México el que tiene el mayor número (4). A esta entidad le siguen Guerrero y Tamaulipas, con 2, y Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz, uno.

En lo que se refiere a trato cruel, la GN tiene 53 quejas: 12 en Oaxaca, ocho en Chiapas, cinco en Guerrero y tres en Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Tabasco y Veracruz, así como dos en Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí y Tamaulipas, mientras que en Baja California, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Zacatecas solo una.

La Guardia Nacional ocupa el primer sitio en detención arbitraria, con 93 quejas. Rogelio Cardona, especialista en temas de seguridad y académico de la UNAM, refirió que lo grave de las constantes violaciones y abusos de la GN, integrada principalmente por elementos de las Fuerzas Armadas, es que suelen quedarse sin sanción.

"Se ha hablado una y otra vez de las violaciones a los derechos que comete la GN y no se hace nada. La CNDH sólo mira hacia otro lado y por eso existe ese grado de impunidad de la que goza ese grupo", aseveró.