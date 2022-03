Acusa alcaldesa de Cuauhtémoc persecución política de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de que un juez determinó como medida cautelar suspenderla de sus actividades de alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas sostuvo que esta es una presunción política por parte de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya que quiere que Morena recupere la demarcación.

"Una mujer que mide 1.57 (metros) fue capaz de golpear a dos policías y de privar de su libertad a tres es imposible es irrisorio. El jueves daré en narración de los hechos y con pruebas solidas, como lo he dicho, voy a demostrar mi inocencia".

Cuevas Nieves dijo que se encuentra "preocupada" ya que al ser una persecución política es oportunidad que, a través de una destitución, puedan recuperar la alcaldía Cuauhtémoc, ya que prevé que el jueves le pongan como medida cautelar prisión preventiva justificada.

"Lo que pasa el proceso y al final yo salga absuelta ya ocurrieron tres años en donde Morena podría recuperar la alcaldía ese es el montaje que hicieron, la Jefa de Gobierno para que de esa manera pueda recuperar la alcaldía. Sí yo estoy en un proceso y con la medida cautelar que hoy la jueza interpuso estaría imposibilitada de seguir con mis funciones de alcaldesa", añadió que el director general de Gobierno, José Medina, estarán al frente de la Cuauhtémoc.

Agregó: "La siguiente medida cautelar que podría pasar el jueves que por un mínimo de sospecha de la jueza, la jueza diga 'ordenó la prisión preventiva justificada', esto por un mínimo de duda y este gobierno es capaz de hacerlo".

A pregunta expresa si va a poner una denuncia o se va a defender jurídicamente, Sandra Cuevas comentó que no quiere adelantar su estrategia, pero que "vamos a hacer todo lo que se pueda conforme a derecho".

"Saliendo de este tema, voy a pensar que voy a hacer contra las personas, y como voy a actuar jurídicamente, y de todos los que participaron en este montaje".

Sandra Cuevas dijo que le parecieron un "exceso" las medidas cautelares que interpuso la Jueza, y que será este jueves cuando rinda su declaración, y que incluso le parece sorprendente que apenas se estén desahogando las pruebas y le hayan dictado las medidas.

"Yo no he hablado, no he rendido mi declaración, pero lo que sí puedo decir es que el pasado 11 de marzo ingresé a la carpeta los hechos que ocurrieron. Yo no he hablado, y la jueza no ha visto los vídeos".

No obstante, la hasta hoy Alcaldesa de Cuauhtémoc comentó que podrían ser insuficientes para la autoridad los vídeos que tienen para defenderse, por lo que reiteró que se podría dar una prisión preventiva justificada.

Lo anterior ante un posicionamiento en medios, acompañada por el presidente del PAN, Andrés Atayde, y la presidenta del PRD, Nora Arias. En ese sentido, Atayde dijo que esté hecho es una "persecución política", y que la Unión de Alcaldes está "más que nunca unida", y dio su respaldo a la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Sandra Cuevas dijo que se encuentra "confiada y tranquila", y que todavía cree en las instituciones y que no van a lograr quedarse en la alcaldía Cuauhtémoc.

"¿Qué si va lograr la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum? Va a lograr perder ser candidata a la presidencia de la República porque no es posible que una mujer persiga a otra mujer...y utilice las instituciones y utilice el poder que le da Andrés Manuel para querer acabar con una alcaldesa porque no me quise ir a Morena".

UNA-CDMX rechaza violación al debido proceso. La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) externaron su sorpresa e indignación por las medidas cautelares, "emitidas de manera absurda e injustificada", por la jueza Elma Maruri Carballo en contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves.

"Por encima de toda norma procesal e, incluso, atropellando la voluntad popular, la juzgadora determinó separar, injustificadamente, de su cargo a una autoridad legítima y constitucionalmente electa", denunciaron los integrantes de las alcaldías de oposición.

Consideraron que la impartidora de justicia, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, se extralimitó, al ignorar derechos humanos que le asisten a la Alcaldesa, como son: La suspensión temporal del cargo, debió estar justificada, cosa que no sucedió.

Insólito, caso de Cuevas: edil de Miguel Hidalgo. Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, de manera particular, en entrevista con EL UNIVERSAL, consideró el caso de Sandra Cuevas, como algo "insólito, porque refleja la desesperación del régimen, que ha llegado a rebasar los límites de la sensatez política", acusó.

Insistió que el proceder de la Fiscalía General de Justicia capitalina y la jueza Elma Maruri Carballo, "sólo es una burda persecución, ya que ni siquiera han permitido a Sandra declarar. Pero eso sí, ya la lincharon y le suspendieron su derechos inherentes a su cargo, cuando ni siquiera le han fincado proceso", afirmó.

Sostuvo que esta actitud de la Fiscalía y la juzgadora, "es un ejemplo vivo de que lo que busca el régimen, a través de la manipulación de las instituciones, golpear lo que la gente decidió en las urnas. Siguen sin aceptar que tanto Sandra como los otros ocho alcaldes de oposición ganamos el pasado 6 de junio y buscan lincharnos", enfatizó.

PAN condena "persecución" contra la oposición. Por su parte, el coordinador del PAN en el Congreso capitalino, Christian Von Roehrich, denunció que desde que Morena perdió la mayoría de las Alcaldías de esta Ciudad, se ha dedicado a fabricar delitos, perseguir y amedrentar a la oposición, como ocurre ahora con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves.

"Este lunes una Jueza ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, cuando toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no sea probada su culpabilidad", afirmó.

Sin embargo, añadió, para la 4T esto es totalmente al revés, "pues todos a los que señalan son culpables. Han presionado al Poder Judicial a través de la Fiscalía, para que judicialicen las mentiras y calumnias contra la oposición, usan a las autoridades para su absurda persecución política", denunció.