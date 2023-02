Acusa PAN al gobierno federal de intentar desaparecer al INAI

A-AA+

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encuentra en serio peligro de ser desmembrado y quedar sin capacidad de sesionar, con lo que el Gobierno federal podría pedir su desaparición, advirtió el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto.

"El Gobierno federal y los senadores de Morena han aletargado el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues pretenden dinamitarlo políticamente y dejarlo sin capacidad de tener quórum para sesionar", alertó el legislador.

En un comunicado, Rementería del Puerto fustigó que al gobierno de López Obrador y a Morena no les gusta la transparencia, ni el acceso a la información, mucho menos que el ciudadano ejerza su derecho de conocer en qué se gastan los recursos públicos de los mexicanos.

"Hay que recordar que el comisionado Francisco Javier Aviña Llamas concluye su encargo el próximo 31 de marzo, con lo cual el INAI quedaría paralizado, con solo cuatro comisionados y sin posibilidad de sesionar. Actualmente el INAI opera con cinco comisionados de siete, ante la negativa de Morena en el Senado de dar curso a los nombramientos pendientes", explicó.

Para el legislador panista esto es una muestra clara de que el gobierno tiene un profundo desprecio por los derechos de los mexicanos; y este desmantelamiento del INAI es una clara afrenta a la transparencia y a la democracia.

"No le gusta la democracia y pretende desaparecerla. Ahora no le gusta la transparencia y la rendición de cuentas, y como no puede reformar la Constitución acude a la parálisis institucional de un órgano tan relevante como el INAI, más cuando es conocido como el gobierno de las adjudicaciones directas", remarcó.

Julen Rementería recordó que el primer órgano de transparencia que surgió en México fue orgullosamente en la primera administración federal del PAN, como lo fue el IFAI, y que con el paso de los años se ha ido perfeccionando, dando mayores garantías a los ciudadanos y transparentando más la utilización de los recursos públicos, hasta ahora que Morena pretende su extinción.

El senador veracruzano expuso que el pleno del INAI ya comunicó al Senado que hay dos vacantes, por lo que desde el 2 de marzo de 2022 se aprobó la convocatoria pública para suplirlos. "Estamos a pocos días de que se cumpla un año de la emisión de la convocatoria, sin que hayamos podido designar a los dos integrantes. La razón: la negativa de Morena en el Senado para acordar con la oposición los nombramientos y, aparentemente, un profundo desprecio por la transparencia y la rendición de cuentas", dijo.

Rementería comentó que no es casualidad esta situación, pues en el fondo está el desprecio del presidente de la República respecto al funcionamiento del INAI, por tratarse de un órgano autónomo.

"Recordemos que la labor del INAI en muchos casos lo obliga a hacer pública la información que él quiere ocultar: contratos de Pemex, los médicos cubanos, la rifa del avión presidencial, y un sin fin de hechos de corrupción que, gracias al INAI, y no a él, los ciudadanos tenemos la posibilidad de conocer", aseguró.