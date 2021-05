Acusan a AMLO de usar recursos de manera facciosa para Morena

"El presidente López Obrador está metido de lleno en la elección, utilizando los recursos públicos y las instituciones de manera facciosa para favorecer a Morena, en particular en aquellos estados donde a las y los candidatos no les favorece la percepción ciudadana", acusó la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña.

Ante ello, la perredista exigió al titular del Ejecutivo federal deje de utilizar a la Fiscalía General de la República (FGR) como arma contra la oposición en aquellas entidades donde su partido, Morena, va abajo en las encuestas rumbo a los comicios del 6 de junio.

Mediante un comunicado, Juárez Piña afirmó que el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y ahora la investigación contra Samuel García, y Adrián de la Garza, respectivamente candidatos de Movimiento Ciudadano y de la coalición PRI-PRD en Nuevo León, por presuntos delitos electorales, "ejemplifican que López Obrador está utilizando a la FGR para fabricar expedientes con el supuesto combate a la corrupción o descarrilar candidaturas de la oposición para favorecer a los candidatos de Morena".

"La investigación anunciada por la FGR contra los candidatos de MC y PRI-PRD confirman los dichos de la senadora de Morena, María Merced González, quien en una reunión de trabajo entre senadoras y senadores de todas las fracciones afirmó que al Presidente ´le interesa mucho´ la elección en los estados de Jalisco y Nuevo León", indicó.

Y aunque, dijo, después la senadora morenista intentó desmentir su afirmación, "ahora queda claro que al presidente sí 'le interesa mucho', Nuevo León, un estado donde, señaló la legisladora perredista, la candidata de Morena, Clara Luz Flores, se desplomó a un tercer lugar al darse a conocer sus vínculos con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, condenado a 120 años de prisión por los delitos de explotación sexual, posesión de pornografía infantil y trata de personas".

"López Obrador está desesperado porque como consecuencia de los malos resultados de su gobierno, del pésimo manejo de la pandemia, de la crisis económica que atraviesa el país, y por su reacción insensible ante la tragedia de la Línea 12, entre otros graves errores; la percepción ciudadana respecto a su administración va en picada y eso está afectando también a las y los candidatos de Morena, que traen también sus propios negativos", sostuvo Juárez Piña.

Y añadió: "Por eso no cesa de usar los recursos públicos con fines clientelares, como la gira que realizó para promover las megaobras, a pesar del luto de los tres días por la tragedia de la Línea 12, y utilizar las instituciones de manera facciosa. Son gestos desesperados ante una previsible pérdida de la mayoría de su partido en la Cámara de Diputados".