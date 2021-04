Acusan a Canal 22 de ser "transmisor de propaganda política"

La noche de este domingo, Canal 22 promocionó la emisión del programa "Chamuco TV" con imágenes de caricaturas producidas por la Warner Bros., pero adaptadas a personajes y asociaciones que han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración, lo que ha provocado una serie de críticas en redes sociales, donde se acusó al canal de haberse "convertido en transmisor de propaganda política".

Ayer se transmitió el programa "Chamuco TV", que fue conducido por los caricaturistas Antonio Helguera, Rafael Pineda "Monero Rapé" y José Hernández "Monero Hernández", y tuvo como invitado al periodista peruano Juan José del Castillo "El Jota".

Previo a la entrevista con "El Jota", los moneros dedicaron un espacio a las caricaturas; sin embargo, los personajes clásicos "Coyote", de "El Coyote y el Correcaminos", el "Demonio de Tasmania", el gato "Silvestre" y "Sam Bigotes" aparecieron con rasgos del empresario Claudio X González y el historiador Enrique Krauze, así como a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sindicato patronal que reúne a empresarios.

La emisión del programa fue promocionada por El Canal Cultural de México a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: "¿Recuerdas las caricaturas de tu infancia? ¡Pues han vuelto y en forma de política!", mensaje que fue acompañado con un par de caricaturas.

Ese tuit ha sido criticado por diferentes usuarios quienes definieron a Canal 22 como un "órgano de propaganda del politburó mexicano. Férreo crítico de quienes disienten de la verdad oficial" y un "instrumento de linchamiento público, de difusión de odio", que "se convirtió un canal dedicado mayormente a la cultura, en un vulgar medio", como se lee en uno de los comentarios.

Carlos Lara, especialista en políticas culturales e integrante de la Asociación Artículo 27, indicó que el mensaje de Canal 22 es "propaganda que viola derechos de autor".

Otros usuarios preguntaron si el programa "Chamuco TV" y Canal 22 habían solicitado las licencias necesarias a Warner Bros para hacer la versión de las caricaturas.

El mensaje también fue criticado en relación con la convocatoria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la que se pide a trabajadores gráficos que realicen ilustraciones para acompañar el rediseño de los libros de texto gratuitos, aunque ese trabajo no será remunerado económicamente.

"No hay dinero para ilustradores pero qué tal para caricaturas que no necesitamos", escribió un usuario, pero las críticas no cesaron en ese punto, pues en otra cuenta se calificó como "Deprimente utilizar las televisoras estatales para ridiculizar a la oposición. Que ridiculicen al inútil en la presidencia y sus ineptos secuaces".

En los comentarios, también se recordó que en 2019, Jenaro Villamil fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para coordinar el Sistema Público de Radiodifusión y Televisión del Estado Mexicano (SPR), quien en ese momento declaró que crearía una "armonía" entre los medios públicos como una especie de agencia del tipo de la BBC de Londres.

En los primeros minutos del programa, los moneros presentaron a "Claudio X Coyote (evasoris fiscalis)", quien "desde hace tiempo echó a andar la temporada de caza de ´El Peje´ y ahora ha logrado reunir todos los artefactos de la oposición marca ACME, con los resultados ya conocidos".

Un segundo personaje presentado fue "El Demonio de la Coparmex (copamerxus demonius), patiño de X Coyote, personaje salvaje y primitivo pero con harta lana", para luego dar paso a "Sam Barbotas (diegus rancius), personaje de caricatura estridente, grosero y grotesco. Ya estaba muy olvidado pero lo desempolvaron recientemente para animar las campañas".

El último personaje fue "Silveskrauze (felinus organicus), lindo gatito obsesionado con atrapar a un canario tropical, nunca lo logra pero no ceja en sus intentos a pesar de los ridículos que hace".

Luego de ese minuto y medio, los moneros continuaron con su programa y entrevistaron al periodista peruano Juan José del Castillo "El Jota".