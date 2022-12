Acusan a la CDMX de experimentar con vacuna de Covid cubana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- Diputados locales y federales del PAN lamentaron que el Gobierno de la Ciudad de México vuelva a usar a los capitalinos como "ratas de laboratorio" y ahora experimente con la vacuna cubana Abdala como refuerzo contra el Coronavirus.

Recordaron que antes ya se había experimentado con la Ivermectina y ahora con una vacuna que no está avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Es sumamente grave que la jefa de Gobierno desconozca los protocolos sanitarios y por ayudar a la dictadura de Cuba, les compre vacunas y nosotros aún nos preguntamos si ya tendrá la autorización de la Organización Mundial de la Salud", cuestionó el diputado federal Héctor Saúl Téllez.

Recriminó que la Secretaría de Salud, que encabeza Oliva López Arellano y Hugo López-Gatell, desde la Federación, sean cómplices de los experimentos de Sheinbaum hacia la población.

"Una población que esta dolida, una población que aún tiene rencor hacia Morena por la inacción médica de los últimos años en atención a la pandemia en la Ciudad y murieron más de 100 mil personas en la capital", dijo.

Rechazan vacuna cubana en CDMX

Al respecto, el secretario de la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Rubio, adelantó que propondrá la comparecencia de la secretaria López Arellano para que explique los antecedentes administrativos, sanitarios y los expedientes de posible éxito que haya tenido esta vacuna en otros países.

"No ha querido darnos la cara. No queda duda que seguimos financiando dictaduras e inventos de dictadores, esto es una clara instrucción de López Obrador que quieren ayudar a personajes que reprimen a sus poblaciones", lamentó.

A su vez, exhortó a la mandataria capitalina a suspender la aplicación de Abdala o de lo contrario, muestre a la certificación de la OMS para la tranquilidad de los pacientes, de los investigadores, del Congreso CDMX y desde luego, de la población.

"Ojalá no se repita la historia como la Ivermectina, un medicamento suministrado a enfermos de COVID-19 y el cuál, tampoco había un estudio fidedigno de su eficacia contra esta enfermedad e incluso, el PAN por medio de la diputada América Rangel, presentó la denuncia correspondiente en contra de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública", concluyó.