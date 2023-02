Acusan a Morena de posponer discusión de Plan B para asfixiar a SCJN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Será hasta la próxima semana cuando se discuta en comisiones del Senado la minuta del Plan B de la reforma electoral que aprobó en diciembre pasado la Cámara de Diputados, pese al llamado de la oposición para que se complete el trámite legislativo a la brevedad, en virtud de que es solo un artículo el que está pendiente.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó a Morena y sus aliados de posponer deliberadamente el tema para acorralar a la Suprema Corte y que tenga que resolver apresuradamente los recursos de impugnación presentadas por el bloque opositor y el INE.

"Lo que está tratando de hacer Morena y sus aliados es asfixiar a la Corte, dejar a la Corte con el menor tiempo posible para que no pueda abordar este asunto a profundidad y además tratar de capturar paralelamente al INE con la renovación de los consejeros, para impedir que el propio INE también presente sus recursos legales en el momento en el que ellos consideran oportuno", denunció.

El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, negó esas acusaciones, pues "nosotros no actuamos de esa manera, nosotros no utilizamos ese tipo de argucias"

El senador zacatecano aseguró que la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández, está por convocar a sesión de las comisiones dictaminadoras.

"Yo creo que en cualquier momento, mañana o el viernes, convocan y la próxima semana estará sesionando el pleno. En un principio, los propios opositores querían que diéramos tiempo a la discusión, incluso organizaciones civiles están pidiéndolo", explicó.

"Nosotros tenemos nuestros tiempos y no tiene por qué generarse esta conjetura totalmente falsa", insistió.