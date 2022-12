Acusan de plagio a científica de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.- “Mientras que los estudiantes no quemen algún edificio o el escándalo no aparezca en las noticias, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no hará nada”, señala un grupo de científicos del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM, que acusa a la jefa de Departamento de Gravitación y Teoría de Campos del ICN, la doctora Celia Escamilla Rivera, de plagiar dos artículos y falsear información curricular.

En entrevista, los denunciantes piden permanecer en el anonimato, puesto que temen posibles represalias académicas de la institución en su contra.

Los antecedentes en torno a la polémica de Escamilla no son recientes: empezaron un año antes de la pandemia, con su ingresó al ICN.

La elección de una jefatura departamental es, por lo común, resultado de un proceso delineado. “Para entrar a esos institutos hay que ganar un concurso, pero en su caso esto no sucedió. La impulsaron tanto que hasta ciertos medios de comunicación publicaron artículos sobre ella. Pero se pasó por encima de los mecanismos de contratación”.

Tras la designación no democrática denunciada, el nombre de Escamilla volvió a desatar ruido en la comunidad hasta hace dos meses, cuando circuló, a nivel interno, material que evidenciaba dos plagios y un Currículum Vitae en el que hubo poca precisión o se manipularon ciertos datos.

Uno de ellos es el artículo “Cómo una disputa sobre un solo número se convirtió en una crisis cosmológica”, que la doctora Escamilla publicó en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Física (número 36-1, enero-marzo 2022, páginas 19 a 26) con otras fuentes y que —denuncian— podría estar plagiando al menos seis artículos.