Acusan desvío de recursos para mantenimiento del Metro

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal Xavier González Zirión, del PRI, acusó que en el Gobierno de la Ciudad de México hay desvío de recursos, específicamente los destinados al mantenimiento del Metro.

"Sin que, por ejemplo, nos aclaren con qué dinero la jefa de Gobierno y su comitiva aparece en todos los estados de la República, mantiene propaganda en todas partes y eso se llama falta de transparencia y corrupción", afirmó.

El aspirante a la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la CDMX por la Alianza Va por México, advirtió que "se están haciendo fuertes desvíos del presupuesto para la campaña de la señora Sheinbaum, sin darse cuenta que esta situación ha cobrado vidas y genera desesperanza entre sus habitantes, debido a la inflación y escasa generación de empleo."

Afirmó que es una simulación la explicación que dan sobre el origen de los recursos con que se pagan las giras que la jefa de gobierno hace a otros estados cada semana.

"Y por ello crean organizaciones que sólo son parapeto, al decir que cada uno de sus integrantes donó mil pesos para la campaña de la Jefa de Gobierno, cuando todos sabemos que son recursos públicos", aseveró.

Señaló que a casi un año de que concluya su mandato, no ha habido crecimiento económico en la Ciudad de México, por lo que 43% de sus habitantes no votaría por Morena en la siguiente elección.

"Si vemos los resultados de la CDMX, el gobierno de Sheinbaum es el peor, no dejamos los números rojos. En la Ciudad de México, hoy, 43% de los ciudadanos no votarían por Morena", dijo