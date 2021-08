Acusan dirigentes del PAN y PRD persecución política de AMLO

Los líderes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano acusaron una persecución política desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los integrantes de la oposición como el perredista, Rogelio Franco; el priista, Idelfonso Guajardo, y el panista, Ricardo Anaya Cortés.

Al emitir sus discursos en la sesión plenaria de las bancadas de Va por México, PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, los dirigentes nacionales se solidarizaron con la causa de Franco, Guajardo, y Anaya Cortés.

En su intervención, Marko Cortés dijo que no les debe temblar la mano en esta responsabilidad, y recordó que en la pasada campaña el gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García detuvo a un compañero y candidato de la coalición, Rogelio Franco, "perseguido políticamente, durante la campaña". Además destacó las acusaciones que se le formularon al exsecretario de Economía de la administración de Enrique Peña Nieto, Idelfonso Guajardo; así como el que se le quitó el fuero al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

"Hoy nos estamos dando cuenta también que quieren meter a la cárcel al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD y de MC. Ahora resulta que este gobierno entonces nos va a amedrentar a todos, nos va a perseguir a todos y nos vamos a quedar callados ante la persecución, no, cuando pasó lo de Rogelio salimos juntos a defender a Rogelio Franco, cuando ocurrió lo de Idelfonso salimos juntos a decir basta de persecución, dónde estamos, vamos a permitir que nos vayan orillando y que veamos las barbas de unos cortar para ir preparando nuestras barbas nosotros", dijo el panista.

Recordó las palabras de la escritora, Ángeles Mastreta, quien dijo: "nada ganamos luchando por separado para caer vencidos juntos".

Y agregó que llegó la hora los valientes, "de los patriotas, de los que no nos rajamos, porque si no, de qué sirvió lo que hicimos, de los que aguantamos la presión de los que no nos dejamos someter, de los que no estamos solos, de los que volteamos para atrás y vemos a muchos a lado y al otro lado empujándonos, tenemos que hacer que valga la pena, a mí ya me tocó la responsabilidad de ser coordinador parlamentario, sé las presiones del gobierno, a veces hasta de nuestros gobiernos.

Por su parte, el líder nacional del sol azteca, Jesús Zambrano dijo que, en los hechos, desde el gobierno obradorista, los quieren llevar a un régimen autocrático de corte dictatorial, y de ahí, como ya lo estamos viendo, el paso hacia la persecución política de los opositores no es más que cosa de centímetros.

"Se señaló aquí el caso de Rogelio Franco, y por supuesto que nosotros nos manifestamos en una clara solidaridad y expresión de condena, de solidaridad con Ricardo Anaya y de condena a su persecución, como se ha señalado porque si esto sucede vamos a dejar que siente un precedente ominoso para la vida pública del país en un momento en el que la sociedad está exigiendo justamente lo contrario", dijo Zambrano.

Recordó que desde el gobierno Federal se pregona que México es sede del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, lo que celebró, pero criticó que mientras se llenan la boca con este discurso, "aquí, justamente lo que tenemos es la ausencia de diálogo".

"Vamos a tener que buscar, si seguimos en esta ruta, y más si se impone la persecución política un país amigo que pueda ser sede de un diálogo entre el gobierno y de la oposición para construir una democracia y fortalecerla en nuestro país., por todo ello estamos convencidos, como aquí se ha señalado que hace falta un freno legislativo, un escudo de protección constitucional e institucional de nuestras libertades democráticas y del régimen republicano, una oposición real, inteligente, capaz y profesional.