Acusan omisión en inundación de Tabasco

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue señalado por el senador Julen Rementería del Puerto (PAN) como responsable de las inundaciones que damnificaron a poblaciones de Tabasco, en particular chontales, al desbordarse los ríos por el desfogue de la presa Peñitas.

Con base en información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el legislador panista acusó que en los dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha habido omisión en realización de obras de desazolve de los ríos cuyo caudal desbordado cubrió comunidades donde reside una población estimada de 115 mil personas.

Rementería del Puerto dijo que el 9 de noviembre pasado, López Obrador culpó del desastre en Tabasco a los gobiernos anteriores que no realizaron tareas de desazolve en los ríos de esa entidad.

El senador panista solicitó a Conagua, mediante los mecanismos de acceso a la información pública, los contratos celebrados desde 2017 a 2020 para la limpieza de los ríos San Pedro, De la Sierra, Usumacinta, Grijalva, Puxcatán, Samaria y Tulijá.

La respuesta que obtuvo fue que sólo hubo un contrato en el ejercicio fiscal de 2018.

"Este gobierno no ha hecho ninguna obra de limpieza y desazolve; es hora de que asuma responsabilidades y que pueda responder a la gente", afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

Andrés Manuel López Obrador debe "dejar de echar culpas, como lo hizo ante las inundaciones severas en Tabasco, en vez de atender y responder", manifestó.

El desastre en Tabasco, "Presidente, es responsabilidad, de usted, de su gobierno; cumpla a los mexicanos, lo eligieron para gobernar, no para repartir culpas", señaló.