Ceci Flores, madres buscadoras, anuncia reunión con líderes del mundo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La líder de madres buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Armenta Flores anunció que viajará a Washington para llevar a cabo una reunión con líderes del mundo.

En su mensaje difundido a través de X (antes Twitter), la líder del colectivo de búsqueda advirtió: "¡El mundo va escucharnos!"."Mi voz representa una realidad pero en ella no cabe el dolor, la angustia, ni la frustración de las cientos de miles de madres que dormimos en la incertidumbre de no poder abrazar a nuestros hijos", expuso.Cecilia Flores fue nominada como una de las mujeres más influyentes del mundo, según indicó en su cuenta de Twitter, ahora X.En la imagen que comparte se observa en la terminal de un aeropuerto con su maleta. Previo a esta difusión había relatado a través de un video que viajaría a esta reunión sin detallar qué institución organizó el evento al que acudirá.En su mensaje denunció que se encontraban al sur de Hermosillo en donde habían localizado restos humanos, sin embargo, pese a avisarles a servicios periciales, no habían llegado al sitio del hallazgo."A cuantas horas de viajar a Washington el lugar donde me nominaron como una de las mujeres más importantes e influyentes del mundo y en lugar de estar haciendo mi maleta estoy aquí apoyando a mis compañeras en la búsqueda", narró en su video.La revista Forbes y la BBC la han galardonado con el reconocimiento de ser una de las mujeres más influyentes del mundo por su labor a la cabeza de uno de los colectivos de búsqueda de Sonora y activismo a favor de los desaparecidos en México.Ceci Flores busca a sus dos hijos, Alejandro Guadalupe quien fue desaparecido en 2015 por un grupo armado y Marco Antonio quien fue raptado por sicarios junto a su hermano Jesús Adrián en 2019, a este último lo recuperó tiempo después de su desaparición, los crímenes motivaron su labor de búsqueda y la organización del Colectivo Madres buscadoras de Sonora.