Acusan que autoridades no alertaron del riesgo

Mientras pobladores afectados por las inundaciones en la región de Tula acusan que no se les informó que el río podía desbordarse, el gobierno estatal sostiene que no había manera de prever el desastre, que fue ocasionado por causas naturales, mientras Protección Civil federal señala que sí se avisó, pero no dio tiempo de desalojar el hospital.

La molestia de los vecinos que han perdido sus pertenencias es porque el lunes 6 de septiembre ninguna autoridad alertó del incremento del afluente. "Fue cuando teníamos el agua hasta el cuello que vinieron a sacarnos, pero si nos lo hubieran dicho antes, tal vez hubiéramos salvado algo en la azotea, ahora lo hemos perdido todo", lamentan vecinos del centro de la ciudad.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, señaló ayer que ninguna institución, ya sea la Conagua o Protección Civil, emitió un documento que alertara de la inundación. "No lo van a encontrar, porque no lo hay como tal. Se cuenta con los avisos normales de la lluvia, pero esto fue de impreviso, en menos de 10 minutos el agua subió de manera drástica", dijo. El alcalde Manuel Badillo coincidió y añadió que el río no tuvo la capacidad de aguantar un caudal de 350 metros cúbicos por segundo.

La coordinadora nacional de Protección Civil federal, Laura Velázquez, dijo que sí se alertó sobre el riesgo en Tula a causa de las lluvias y aseguró que se evacuó a la población, pero el hospital del IMSS quedó incomunicado: "Sí se hizo la evacuación en Tula. Lamentablemente, lo que pasó en este hospital [del IMSS] es que se quedó incomunicado, no hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo".

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se rebasaron las presas y eso provocó la inundación.