Acusan senadores panistas persecución política de AMLO

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Senado de la República condenó rotundamente "la descarada persecución política del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno en contra de todo aquel que critique o no se doblegue a sus caprichos".

Denunció que se ataca, investiga y presiona a los opositores, a los periodistas incómodos, a los jueces o cualquier funcionario que no cede ante las presiones.

Los senadores panistas lamentaron que también se ataque a mujeres que exigen seguridad, padres de niños con cáncer que no tienen medicinas, trabajadores de la salud sin acceso a vacunas, a activistas y ecologistas que denuncian los daños al medio ambiente por la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como a todos aquellos sectores que exhiben la falta de resultados y corrupción en el gobierno.

Advirtieron que la persecución política que se vive día con día en el país es propia de los regímenes totalitarios. "Desde el gobierno se calumnia y difama con absoluta ligereza, se juzga sin pruebas ni sustento, pero son ciegos, sordos y mudos ante los evidentes y muy graves delitos cometidos por los morenistas".

La bancada panista en el Senado subrayó que no hay calidad moral en este gobierno porque protege a personajes con contundentes y probados señalamientos de corrupción.

Remarcó que México no puede ni debe convertirse en una dictadura, por lo que el GPPAN continuará defendiendo las garantías, derechos y libertades de los mexicanos. "Lucharemos por la democracia, por nuestras instituciones y por el Estado de Derecho", enfatizaron los senadores del blanquiazul.