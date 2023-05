Adán Augusto acusa fake news en incendio de Deer Park

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Adán Augusto López, secretario de Gobernación, acusó una estrategia de fake news por parte de "los conservadores" respecto a un supuesto incendio en la refinería Deer Park, en Texas, recientemente comparada por el gobierno mexicano.

"Los conservadores siguen casados con su estrategia de noticias falsas: esta vez inventando un incendio en Deer Park-Pemex, cuando lamentablemente se quemaba una planta de Shell Deer Park cercana".

En cuenta de Twitter, agregó: "No se les quitan las ganas de desinformar, porque no tienen nada que proponer".

Pemex negó incendio en Deer Park

La víspera, Pemex informó que "que no hay un incendio en las unidades de la refinería de Pemex Deer Park"

Sin embargo, nuestros equipos de respuesta a emergencias están dando auxilio a otra compañía que se encuentra adyacente a nuestra instalación.

El pasado mes de enero, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la compra de la refinería de Deer Park ubicada en Texas (EE. UU.) al adquirir la parte accionaria de Shell por casi 600 millones de dólares.