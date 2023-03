Adán Augusto compara a AMLO con Lázaro Cárdenas en popularidad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, destacó que desde el presidente Lázaro Cárdenas ningún político ha conservado durante su gobierno su bono democrático y popularidad como lo está haciendo el presidente López Obrador.

En el marco del informe de los primeros 100 días de trabajo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, apuntó: "Yo creo que, desde el general Lázaro Cárdenas, solamente un político va a llegar con la popularidad con la que llegó al gobierno federal, 31 millones de votos, y ese es un hombre inigualable, es Andrés Manuel López Obrador".

Sobre la labor de Salomón Jara, dijo que es el gran trasformador de Oaxaca y expuso que "el 5 de junio del año pasado se sembró la semilla de la primavera oaxaqueña y el primero de diciembre, miren la paradoja, en pleno invierno, inició verdaderamente la primavera en Oaxaca".

En su discurso con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, agregó "Salomón tiene su estatura, tiene los tamaños y yo espero que nos alcance la vida para verlo el día que dejé el encargo de gobernador, nada más que no se vaya en encampanar y se vaya a querer antes hacer política nacional".

Subrayó que es un activo del movimiento, y es un grande y tiene mucho futuro y le va a cumplir a Oaxaca.

Adán Augusto López, agregó que ahora sí se viven aires de libertad en Oaxaca y eso es Oaxaca, es la alegría, es nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestras tradiciones y es un gran gobernador.

Recordó que el año pasado el año pasado, creo que faltaba como un mes para que el anterior, le iba yo a decir mandatario -Alejandro Murat-, pero no" lo llevó a una fue que fue del presidente Benito Juárez.

"Nos tomamos una foto, y yo sabía por qué alguien me ha contado, que ese no era el escritorio original de Juárez, que era si acaso una réplica, y me dice, mira dice, tienes el honor de estar aquí, en la oficina y frente al escritorio de Benito Juárez".