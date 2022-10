Adán Augusto critica a Samuel García por no apoyar reforma militar

A-AA+

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acusó al gobernador de Nuevo León, Samuel García de actuar con hipocresía y egoísmo, al no apoyar la reforma que permite que las fuerzas federales realicen tareas de seguridad pública, y reiteró las críticas a los mandatarios de Jalisco y Guanajuato.

Durante su intervención ante el Congreso de Tabasco, para explicar los alcances de la reforma constitucional en materia militar, López Hernández dijo que ya tenía conocimiento que algunos gobernadores se había enojado por las críticas hechas a sus administraciones en materia de seguridad, por lo que señaló que también hay estados gobernados por su partido como Zacatecas y Michoacán es alto el índice de violencia, sin embargo, precisó que en algunos casos ya se estaban recuperando los espacios perdidos.

"Desde luego Zacatecas, Michoacán, donde por cierto en Michoacán se está restableciendo ya la paz de tal manera que en Aguililla, Michoacán, donde no había policías y no se podía entrar ya hoy se respira otro ambiente; ya hay actividades normales y así como éstos hemos ido recuperando los municipios en Michoacán, de los cuales 43 municipios no tenían policía municipal", sostuvo.

López Hernández reiteró su crítica hacia la administración de Samuel García, a quien llamó hipócrita. "Es triste, por ejemplo, lamentable cómo Nuevo León, el gobernador, porque se lo voy a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo", apuntó.

Dijo que, en ese estado norteño, hay 1287 policías que en realidad no prestan servicios de seguridad pública, porque actúan como en todas partes del país como una policía bancaria e industrial, prestando servicios de vigilancia a empresas privadas, a cadenas de súper, tiendas de conveniencia y gasolineras.

"Entonces al señor gobernador se le hace fácil levantar el teléfono, porque no es capaz ni de mandar un oficio y pedir que le manden más elementos de la guardia nacional, hay desplegados entre elementos de la guardia nacional y del ejército mexicano 8 mil 320 elementos", aseveró.

El secretario de Gobernación de nueva cuenta criticó la actuación de los mandatarios de Jalisco y Guanajuato, este último dijo, adquirió un centro de vigilancia de millones de pesos pero que no sirve.

A pesar de la lluvia, cientos de tabasqueños se dieron cita a las afueras del Congreso del Estado para darle la bienvenida al secretario de Gobernación, con música, porras y mantas donde se leían las frases: "Adán Va", "Que siga López", "Estamos con Adán", y así en medio del tumulto de gente se abrió paso, y al ingresar al recinto legislativo los invitados especiales lo recibieron con el grito de "Presidente", "Presidente, Presidente".