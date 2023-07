Adán Augusto denuncia intento de bloqueo a su asamblea en Reynosa

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., julio 4 (EL UNIVERSAL).- Luego de que en Reynosa denunció que el delegado regional de la Secretaría de Bienestar en Tamaulipas, Luis Miguel Iglesias, intentó bloquear la asamblea informativa; aquí en Ciudad Victoria, Adán Augusto López dijo que ya se comunicó con el gobernador Américo Villarreal Anaya sobre esta situación.

"Y ahora voy a reiterar los comentarios. Yo no hablo de piso parejo, de lo que hablo es de una conducta irregular que no puede repetirse", respondió a una pregunta directa sobre el tema, al llegar a la capital tamaulipeca.

A las 13:00 horas encabezó una asamblea informativa en el lugar conocido como El Patinadero, que se ubica en el 17 Alberto Carrera Torres.

- ¿Ha hablado con el gobernador de este tema?

"Hablamos anoche, me dijo que desconocía la situación, que tomaba nota. Yo no voy a presentar ninguna queja, pero si denuncia", afirmó López.

-¿Esto ya se ha registrado en algún otro estado?

"Eso no había ocurrido en ninguna parte".

Después de la entrevista, Adán Augusto fue recibido en el lugar a ritmo de música huasteca, violín y jarana.

Un trío interpretó el tradicional huapango "La Perla Tamaulipeca", y enseguida entonaron versos para Adán Augusto López.

En el evento del lunes, en Reynosa, Adán Augusto López denunció que el delegado regional de la Sebien en Tamaulipas, Luis Miguel Iglesias, repartió despensas para que la gente no acudiera a la asamblea informativa que encabezó.

El exsecretario de la Segob aseguró que cuenta con videos en los que se observa al funcionario pedir a la gente que no asista al evento, a cambio de obsequiarle una despensa.