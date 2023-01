Adán Augusto lamenta ataques contra de futbolistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lamentó los ataques a jugadores de futbol, luego de que le enviaran saludos en redes sociales.

En redes sociales, López Hernández señaló que "de seguro fue de personas que quieren ayudarme, y como ya lo mencioné, no es el momento".

Y envió el siguiente mensaje: "dejemos el odio y los comentarios que no suman".

En días pasados, los jugadores Giovani Dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna Guzmán enviaron saludos al secretario de Gobernación a través de TikTok, no obstante, tras los señalamientos de actos proselitistas, los jugadores coincidieron en que "un amigo" les pidió que enviaran los saludos.

Adán Augusto López, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en varios estados y sin mencionar por su nombre a los tres futbolistas que este sábado aparecieron en un video de TikTok para respaldarlo, se deslindó de este tipo de campañas y pidió no enviar mensajes o propaganda donde aparezca su nombre.