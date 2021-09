Adán Augusto le presta "cash" a Sheinbaum para la Cruz Roja

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), demostró que no dejará que ningún gobernante pase apuros por recursos económicos y menos si son de su partido, Morena.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el arranque de la colecta nacional 2021 de la Cruz Roja 2021 en Palacio Nacional, Adán Augusto López sacó de su cartera unos billetes que prestó a la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, para que aportara a la recaudación.

Momentos antes de que el presidente López Obrador iniciara con la colecta nacional, Sheinbaum pidió a Adán Augusto López su apoyo, pues no llevaba su cartera.

El gobernador de Tabasco con licencia le entregó un par de billetes doblados, lo que la jefa de Gobierno agradeció con una sonrisa.

El presidente López Obrador le pidió a Sheinbaum colocarse en su costado derecho, seguido del secretario de Gobernación.

-"¿Traes?", le preguntó el titular del Ejecutivo.

-"Sí, ya me prestó", respondió Sheinbaum Pardo, señalando al titular de Segob.

Foto: El Universal



El primero en depositar su donación en la alcancía blanca con una cruz roja, que portaba la señora Carmen Lebrija de Suinaga, presidenta de mujeres voluntarias de la Cruz Roja, fue el presidente López Obrador; seguido de la jefa de Gobierno y al último el secretario López Hernández.

Así, el secretario de Gobernación "hizo fuerte" a la mandataria capitalina y dejó ver que ningún mandatario se quedará sin recursos, y menos si son del mismo partido.