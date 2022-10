Adán Augusto López arremete de nuevo contra Samuel García

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Al reunirse con el congreso del estado de Veracruz para pedirle que avale la reforma que extiende hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que México recuperará muy pronto la estabilidad, la paz y la seguridad.

El funcionario destacó que esta no puede ser tarea y una responsabilidad de un solo hombre, sino que tienen que ser compartidas. "Desde luego que quienes somos autoridad, no podemos evadir nuestra responsabilidad constitucional, pero es un llamado a la sociedad a estar unidos", remarcó.

"Tenemos todo para ganarle la batalla a la inseguridad, sobre todo cuando la estrategia nacional de seguridad pública toma en cuenta el origen de la delincuencia. La política social del presidente López Obrador va a combatir las causas y no los efectos, por eso en tres, cuatro años vemos ya una baja en la incidencia en la mayoría de los delitos, un poco menor en el homicidio doloso, que todavía es el principal problema de esta batalla, pero nosotros no tenemos ninguna duda que con la participación de todas y de todos ustedes, México recuperará muy pronto la estabilidad, la paz y podremos garantizar la seguridad de las personas y bienes de todos los mexicanos", insistió.

Ante la propuesta de la diputada de Movimiento Ciudadano Maribel Topete de que en lugar de militarizar el país se fortalezcan las policías locales, el titular de la Segob preguntó: ¿Pues a cuáles policías municipales vamos a reforzar, si en casi el 20 por ciento del país no existen. Porque quienes fueron a hacer campañas políticas, las pactaron, las entregaron a cambio del financiamiento y hoy son presa del crimen organizado".

Sobre la ausencia de los diputados locales del PAN, el secretario de Gobernación la negó que "lanzan la piedra y esconden la mano".

Adán Augusto López arremetió nuevamente en contra de los gobernadores de oposición al afirmar que Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato, se enojó porque "yo mencioné que la Guardia Nacional, esa a la que tanto rechaza, tuvo que salir en apoyo de las autoridades municipales".

Además, insistió en sus críticas al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dijo, "está más ocupado en ver si en el norte trabajan más que en el sur y si en el sur-sureste somos más inteligentes que los del norte, que en reforzar las tareas de seguridad pública".

"Yo no miento cuando les digo que las fuerzas civiles de Nuevo León, que también es un gobernador emanado de su partido, lo dedican nada más a cuidar los Oxxos. Por eso está la Guardia Nacional, hay más de seis mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en el estado de Nuevo León y hace falta todavía más".

El secretario de Gobernación cuestionó nuevamente al partido emecista: "¿A poco no le llama la atención que de los estados más violentos en el país está Guanajuato, está Jalisco, está Nuevo León, está Chihuahua?".

Reconoció que también hay problemas de inseguridad en estados gobernados por Morena, como Zacatecas y Michoacán, pero aseguró que sus gobernadores están siguiendo el ejemplo de su compañero veracruzano Cuitláhuac García, a quien lleno de elogios.

"Cuitláhuac García durante su gobierno -nada más para que se dé una idea- duplicó el número de elementos de las policías estatales, y si mal no recuerdo, recibió como con tres mil 400 y ahora va como entre siete mil 800 y ocho mil elementos operativos de las fuerzas de seguridad pública estatal. Y está ocupado en que haya equipamiento y en que haya capacitación, para hacer esas fuerzas policiacas".

Indicó que en Veracruz es ejemplar la labor y la coordinación que han tenido el gobierno estatal, la fiscalía de justicia y el Poder Judicial. "Por eso los resultados en Veracruz son muy buenos y seguramente cuando Cuitláhuac le toque entregar el gobierno del estado, hará buenas cuentas, rendirá buenas cuentas", aseguró.