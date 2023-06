Adán Augusto López destaca comunicación y apoyo con empresarios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). - Adán Augusto López Hernández aseguró que con el sector empresarial la relación del gobierno es de permanente comunicación y apoyo, pues no todo lo tiene que hacer el gobierno y debe haber colaboración para continuar generando las condiciones del crecimiento económico.

El aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación sostuvo que "ahora afortunadamente, gracias a la política pública en materia de desarrollo económico, tenemos estabilidad macroeconómica".

Además, reafirmó que en este periodo de contienda interna en Morena utilizará sus ahorros para financiar sus recorridos y actividades por todo el país y adelantó que gastará cuando mucho, la mitad de los cinco millones que Morena le entregará al resto de los aspirantes.

"Yo he hecho público que el gasto que yo haga en estos recorridos por el país será financiado con recursos propios, con mis ahorros, por eso me interesa transparentarlos. Yo calculo que nos estaremos gastando al final de los 70 días como dos millones, dos millones y medio de pesos, puedo equivocarme en la cantidad, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, pues ese sería el promedio", consideró.

Por otra parte, reiteró que es ajeno a las bardas y espectaculares que promueven su candidatura para 2024.

"Yo he dejado constancia del momento en que aparecieron los primeros de ellos, he presentado las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral y les he pedido que ellos investiguen de dónde y quién financia eso", puntualizó.