Adán Augusto López evita dar entrevistas en Senado de la República

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).-

, senador de Morena,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en el Senado de la República para no dar declaraciones sobre ningún tema, sobre todo el más reciente que lo señala por unde su campaña por un socio de Hernán Bermúdez "El Abuelo" o "Comandante H", líder del grupo delictivo "La Barredora".En las instalaciones de la, el exlíder de la bancada de Morena en este recinto emitió un "no, ya" al momento de percatarse quede medios de comunicación lo esperaban para pedirle declaraciones.El legislador de la bancada guinda caminó al, le abrieron la puerta, echó un vistazo y luego volteó a laspara decir "no, ya saben que yo, gracias", luego volvió a salir y siguiópor los pasillos de laUn reportero le preguntó sobre el posibleque le otorgarían como, tras su salida como coordinador de los senadores de Morena, perode López Hernández.El senador hizo una pregunta a un miembro del staff del lugar, señalando unay, al recibir una respuesta positiva, continuó; salió delseguido por los camarógrafos y reporteros, bajó la escalinata de lay luego se dirigió a una de las salidas, acompañado por una persona."¿Va a echarse unos, senador?", lo cuestionaron al, peroDesde dentro del recinto legislativo, los reporteros le siguieron el paso y continuaron grabando su trayectoria; el senador esperó en la esquina aledaña al lugar, en lae hizo la parada a un, para abordarlo junto a su acompañante, quien tomó el lugar del copiloto, para dejar al senador solo atrás. Luego partió el vehículo y terminó ladede los medios de comunicación.-----pagó eventos de precampaña de Adán AugustoEntre los comprobantes de los gastos de ladeHernández, el exlíder de la bancada de Morena en el Senado, hay un rastro que lo vincula con, hermano del presunto cabecilla de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en espera de ser juzgado por delitos relacionados con la delincuencia organizada.EL UNIVERSAL realizó una investigación que detalla que uno de los socios de Humberto Bermúdez enha sido el empresario, quien financió con 189 mil pesos nueve asambleas ciudadanas o mítines decelebradas en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en agosto de 2023.