Adán Augusto López rechaza investigar a AMLO por huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López, negó que haya motivos para investigar al expresidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de huachicol fiscal en el que están involucrados mandos de la Secretaría de Marina, como lo exigen las bancadas de oposición.

En entrevista, el exsecretario de Gobernación señaló también que en este tipo de casos hay que ser muy cautos, porque "después hay ataques mediáticos interesados".

-Incluso piden que se investigue al expresidente López Obrador, le comentó una reportera.

-No sé quién pida eso, señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-La oposición.

"Ah, bueno, esos pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica, a ver si se les hace el milagro", respondió.

Adán Augusto López afirmó que el Ministerio Publicó está obligado en términos de ley a guardar la secrecía de las investigaciones, pero recalcó que hay que tener confianza en la Fiscalía General de la República.

"Hay que esperar y seguramente se investigará, como en todos los casos, hasta sus últimas consecuencias. Lo que sí es que yo creo que debemos ser todos muy cautos, porque en esto después hay ataques mediáticos interesados, ¿verdad?, entonces hay que esperar y hay que tener confianza en las autoridades", recalcó.

Horas antes, senadores del PAN y el PRI exigieron que se investigue al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el mismo exmandatario ha dicho que cualquier caso grave de corrupción es del conocimiento y lleva el visto bueno del titular del Ejecutivo federal.