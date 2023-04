Adán Augusto niega que Ley Minera esté congelada en el Senado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, refirió que los senadores tienen hasta el domingo para analizar y aprobar o rechazar la minuta que reforma la Ley Minera.

"Yo creo que hay que dejar que los senadores analicen la iniciativa y que, si creen que reúne las características mínimas, pues seguramente la aprobarán, y creo que, aunque ya está por terminar el periodo, todavía faltan cuatro o cinco días, tenemos de aquí al domingo, seguramente, como ha sido público, pues van a trabajar los días que restan de este periodo", dijo al encabezar la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

López Hernández negó que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador esté congelada en la Cámara Alta.

"Yo diría que la expresión, respecto a que esté congelada una minuta en una comisión, no es del todo exacto", comentó.

Les recomendó a los legisladores no desesperarse, porque todavía cuentan con cuatro días para terminar el proceso legislativo de la Ley Minera.

"Diría que no coman ansias, que seguramente hay tiempo para que trabaje la comisión, y si ellos deciden aprobar un dictamen pues seguramente para que se discuta y se apruebe o se rechace en el pleno del Senado", afirmó.

También aseguró que la reforma tiene el propósito de proteger al ambiente y a las comunidades indígenas.

"Esta ley realmente protege el que no se afecte al medio ambiente y que se le dé preferencia a los pueblos y comunidades indígenas, a los pueblos originarios", señaló.