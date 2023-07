Adán Augusto pide a migrantes mexicanos no apoyar reforma migratoria

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL). – En la frontera entre Tamaulipas y Texas, Adán Augusto López Hernández, pidió a los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos alzar la voz y votar en contra de la ley que impulsa el gobernador de Florida, Ron DeSantis, porque criminaliza a la población migrante.

El político tabasqueño exigió a DeSantis y al gobierno del presidente Joe Biden que respeten y no maltraten a los migrantes mexicanos, porque esa nación fue construida con la vida, el sudor y la sangre de quienes llegaron ahí a trabajar y en busca de una mejor vida para ellos y sus familias.

En su décimo quinto día de recorrido por todo el país, subrayó que "no pasará esa reforma" y resaltó que México seguirá defendiendo a los migrantes que viven en Estados Unidos, quienes mantienen a sus familias y a México.

"Todo el apoyo a nuestros migrantes. Nosotros estamos convencidos de que no podemos faltarle el respeto a los migrantes, ni a los paisanos que están en Estados Unidos, ni a los que se encuentran en nuestro país provenientes de diferentes países", reconoció.

Por otra parte, Adán Augusto López insistió en que el movimiento de la Cuarta Transformación "va a volver a triunfar" en México, porque el cambio está en marcha y el pueblo ha decidido a continuar por el camino seguro, que es el que ofrece el movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar una Asamblea informativa, el tabasqueño se dijo "orgullosamente fundador y militante de Morena" y ofreció, todo lo que su partido le encomiende, ya que "voy a seguir siendo un ayudante de campo y de sol, un peón del movimiento y de ustedes, de la gente. Vamos a cumplir, no tengan ninguna duda".