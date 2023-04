Adán Augusto pide dejar atrás "heridas" con INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei afirmó que nunca van a faltar al respeto a ninguna institución y esperan recibir lo mismo. Mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López evitó confrontarse con el árbitro, al señalar que no es momento de "voltear atrás", sino que hay condiciones y confianza para trabajar con el órgano electoral.

"El respeto que vamos a pedir a las instituciones, es el mismo que estamos dispuestos a dar. Aquí jamás le vamos a faltar al respeto a ninguna institución, y a ningún orden de gobierno porque estamos convencidos los 11 consejeros que el respeto que demos se verá reflejado en el correcto funcionamiento de los procesos electorales de las entidades", apuntó.

"En eso no hay vuelta atrás: hay que pedir respeto y hay que dar respeto", insistió.

En conferencia de prensa, expuso que los partidos políticos juegan un papel en la vida nacional, pero también subrayó que se debe entender el papel del INE.

"No confundir el papel de actores políticos al papel de autoridades electorales. Creo que es una base primera con la que debemos transitar en este respeto mutuo", enfatizó.

En su primer día de funciones, la presidenta del INE sostuvo una reunión privada con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo y de Coahuila, Miguel Riquelme, así como las 10 consejeras y consejeros, con motivo de las elecciones de 2023.

Por su parte, el secretario de Gobernación sostuvo que, si bien ha expresado que tienen diferencias políticas con algunos integrantes del Consejo General, admitió que durante la gestión de Lorenzo Córdova trabajaron bien en los convenios institucionales.

"Desde luego uno es responsable de sus palabras, pero yo le diría que soy un convencido de que uno no puede voltear a ver hacia atrás", respondió al ser cuestionado sobre los ataques al árbitro electoral. "Si uno se mantiene hurgando las heridas, éstas no van a cicatrizar nunca", añadió.

Sobre el presupuesto del INE, aclaro son respetuosos de su autonomía, y que "no me atrevería a tener una reunión donde viniese a hablarles de austeridad u otros temas".

Por ello, consideró que "lo que tendríamos que hacer todos es conducirlo dentro de un marco de respeto, de civilidad y eso ofrezco de nuestra parte actuar siempre de esta manera, es el interés general, no el particular el que debe primar".

Además, confió en que los cuatro consejeros que llegan al INE, al igual que los siete que permanecen estarán a la altura de las circunstancias, y subrayó que cuentan con la confianza de los mexicanos.