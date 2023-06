Adán Augusto pide serenidad; Monreal esperará al Consejo Nacional

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reaccionó al anuncio de la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y dijo que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión.

En un mensaje en Twitter, Adán Augusto pidió serenidad y paciencia, pues los tiempos del Señor son perfectos.

"Hace muchos años, un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad y paciencia, los tiempos del Señor son perfectos", posteó Adán Augusto.

En tanto, el senador Ricardo Monreal dijo que si bien el canciller Marcelo Ebrard se adelantó en renunciar a su cargo, su decisión es "normal" y no será "tan distinto y distante" de lo que tendrán que hacer todos los que aspiran a la candidatura presidencial por Morena.

En entrevista colectiva en el Senado, dijo que en su caso lo hará una vez que el Consejo Nacional de Morena determine los requisitos y tiempos, por lo que la renuncia se presentará seguramente en los próximos días.

"Nos sujetaremos a la decisión del Consejo, en eso estoy seguro que será a los días pues, no será tan distinto y tan distante de lo que el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno y el secretario de los exteriores haga".

Subrayó que todos los que quieran participar se someterán a las reglas que apruebe el Consejo Nacional y la renuncia de las llamadas "corcholatas" es la tendencia que existe al interior del máximo órgano de Morena.

Rechazó que en la cena con el primer mandatario, él haya ordenado la renuncia. "No, el Presidente dijo "lo que decida el consejo nacional".

"Yo opino que es correcto, que es conveniente y que debe ocurrir inmediatamente cuando ya se lance la convocatoria", dijo Monreal sobre la renuncia de los aspirantes a partir del domingo o de la inscripción.

Reiteró que se mantiene en el tema de la encuesta. "Y yo dije que, si el partido organizaba, preparaba, realizaba y cantaba la encuesta de manera exclusiva, yo no participaría".

"Y dije, en cambio, si hay una batería de encuestas externas levantadas por personal profesional o por empresas reconocidas, allí sí participaría", indicó Monreal.

Por su parte, el líder nacional del partido, Mario Delgado, en entrevista en radio, dijo que para garantizar equidad, otros aspirantes, a los que AMLO llama corcholatas, también deberían dejar sus cargos, para garantizar la equidad de la contienda.