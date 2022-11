Adán Augusto se reúne con Mier; no ha hablado con priistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y sobre la reforma electoral, dijo que no ha platicado con los diputados del PRI, ante los señalamientos de que ya existe un pacto con ellos para aprobarla.

No obstante, dijo que "siempre hay márgenes para acordar, para consensar"; contrario a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó negociar para sacar adelante su reforma en materia electoral, durante su conferencia mañanera, pues manifestó que "los principios no se negocian".

A pesar de que aún no hay un consenso al respecto, confió en que será aprobada antes de que termine este periodo ordinario de sesiones; y la comparó con la reforma al Artículo Quinto transitorio.

"Así decían, que tampoco se iba a poder en el Senado, la reforma de la Guardia Nacional, y sí se pudo. Pues acá, yo me imagino que sí se construye el consenso en Cámara de Diputados, también se va a poder construir en senadores", comentó.

También detalló que el fondo para destinar recursos al rubro de seguridad, establecido en la reforma aprobada para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta 2028, se constituirá con las cuentas congeladas vinculadas a la delincuencia organizada.

"En esta Cámara, ya se aprobó una modificación a la ley de instituciones de crédito, de esa aprobación surge la idea de un fondo para el asunto de la seguridad. Al día de hoy, hay aproximadamente 28 mil millones de pesos, que están en cuentas congeladas y que están vinculadas a la delincuencia organizada", explicó.

Detalló que gracias a la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, se puede aligerar el trámite para que los recurso pasen a la tesorería de la Federación, y está lo reparta en la siguiente proporción: "45 para las Fuerzas Armadas, 35 para los Estados, y el restante 25% (sic) para los municipios".

Al hablar sobre una partida en el Presupuesto de Egresos dijo: "es probable que la haya no sé finalmente que decidan los diputados". Pero aseguró que si habrá recursos para las policías locales y las municipales. "Pero no todo en la vida es dinero, la raíz de todos los males es la ambición por el dinero", señaló.

Dijo que la modificación al Artículo Quinto transitorio no señala que se tenga que destinar recursos, sino que a más tardar en los últimos meses de 2023, se constituirá un fondo. "¿De dónde se va constituido el fondo? Bueno, de los veintitantos mil millones de pesos".

Refirió que no es suficiente, pero es un buen avance de inicio. "Y de manera subsecuente tendrán que irse identificando, e iniciar los procedimientos respectivos para los fideicomisos", explicó.