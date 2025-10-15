Adán Augusto y Mier desmienten cancelación de visas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, rechazó que sea parte de la lista de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos que se quedaron sin visa estadunidense como parte de la política de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos.

En rueda de prensa fue cuestionado sobre el tema y respondió: "Al menos yo no he sido notificado por ningún gobierno de los países donde yo tengo visa de la cancelación de ninguna de ellas".

Sin embargo, aclaró que "soy consciente que cuando un gobierno emite una visa a un ciudadano de un país extranjero puede revocarla, puede ampliarle el plazo, puede cancelarla. Pero en este momento yo desconozco de algún procedimiento de ese tipo".

Aclaró que no cuenta, como otros legisladores, con visa diplomática de Estados Unidos, como la tienen otros legisladores, pero ello es porque nunca la ha solicitado.

Ignacio Mier muestra su visa estadounidense

Por su parte, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que él tampoco ha sido notificado del retiro de su visa estadunidense e incluso la traía consigo y la presumió a las cámaras.

Recordó que hace pocos meses, en el marco del cabildeo contra el impuesto a las remesas, viajó al Congreso de Estados Unidos y al Departamento de Estado con dicha visa y sin ningún contratiempo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, también rechazó que se la haya retirado la visa y dijo que no tiene conocimiento que se haya aplicado esa medida a algún senador.