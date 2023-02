Adán López acusa a Calderón de violencia del 2010 en Ciudad Juárez

A-AA+

CIUDAD JUÁREZ, Chih., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó este viernes Ciudad Juárez, Chihuahua, para participar dentro de la entrega de tarjetas a estudiantes de preparatoria beneficiarios de la Beca Benito Juárez en las instalaciones del CBTIS 114, en donde acusó de la violencia en esta localidad al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Al inicio de su discurso reconoció el trabajo dentro de la Cámara de Diputados de la legisladora Andrea Chávez, a quien le aplaudió su intervención en días atrás luego de que se declarara culpable a Genaro García Luna, ya que Chávez narró desde su experiencia personal, parte de la violencia que se vivió en Juárez en el sexenio de Calderón Hinojosa.

Fue ahí, cuando el Secretario de Gobernación recordó los hechos ocurridos en Villas de Salvarcar en diciembre del 2010, donde fueron asesinados al menos 15 jóvenes por manos del crimen organizado, cuando Calderón era el Presidente de la República.

"Todavía aquellos insensibles se atrevieron a decir que eran delincuentes, cuando eran muchachos y alumnos de excelencia, que eran orgullosos, practicantes de los deportes como futbol americano. El responsable principal de todo eso no fue Genaro Garcia Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa".

Resaltó que García Luna fue el ejecutor de las acciones que en el sexenio de Calderón se implementaron contra el narcotráfico, sin embargo quién era el responsable es el expresidente.

"García Luna era el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del estado pues no supiera. Claro que sabía y fue quién dio la instrucción de iniciar esa absurda guerra, que la final terminaron los dos convirtiéndose en viles traficantes de armas".

El Secretario de Gobernación recordó también la llamada operación "Rápido y furioso", dónde señaló que en complicidad con agencias extranjeras se dotó de armamento sofisticado a las bandas del crimen organizado, y con ello asesinaron a personas inocentes, no solo en Ciudad Juárez sino en todo el país.

"Yo si quiero que no olvidemos nunca quienes son los responsables de esa oscura noche (Villas de Salvarcar) en el país. Habrá justicia no nada más aquí en la tierra, sino también justicia divina y cada quien va a recibir el castigo por tanta irresponsabilidad", resaltó el funcionario federal.

Agregó que a diferencia de esos años, ahora México tiene un presidente diferente y se está iniciando la Cuarta Transformación de la República.

Ésta es la segunda visita del funcionario federal en menos de un mes a Ciudad Juárez, por lo que dijo sentirse muy contento del recibimiento de la comunidad fronteriza y de la grandeza del estado de Chihuahua.

En el evento de la entrega de becas estuvieron presentes diputados federales y locales, así como funcionarios de distintos niveles a fines de Morena.

Al concluir el evento, Adán Augusto López aseguró que a la fecha existen dos investigaciones en tribunales internacionales contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Aunque señaló que no se pueden revelar detalles porque existe un proceso y se debe de ser respetuosos, confirmó que dichas investigaciones existen.