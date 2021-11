Adelanta PAN que va contra aprobación de Cuenta Pública

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados adelantó que votará en contra de aprobar la Cuenta pública 2019, que corresponde al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque los resultados presentados por la presente administración son nulos.

En un comunicado, el vicecoordinador panista Carlos Alberto Valenzuela adelantó que en la próxima sesión del jueves, el pleno de San Lázaro se debatirá el dictamen de la Cuenta Pública 2019.

EL UNIVERSAL adelantó el pasado 26 de octubre, que con el apoyo de Morena, Verde y PT, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se encontraron observaciones y una posible recuperación económica por 100 mil 914 millones 400 mil pesos en diferentes dependencias, estados y municipios, y sobre todo, en proyectos y programas estrella de la autollamada Cuarta Transformación.

En el documento, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, se establece que debe considerarse que, del monto de recuperaciones probables, 55 mil 30 millones de pesos, deben ser solventados por las entidades federativas y municipios, por formar parte del gasto federalizado. "De esto se desprende que la proporción a solventar por el Sector Público Federal es de 0.9% respecto del Gasto Neto Total".

Por esto, el legislador panista dijo que votarán en contra por la caída de la economía como producto de las decisiones caprichosas del Presidente, tales como la cancelación de varios proyectos de inversión y también la escasa creación de empleos que fue solo del 28% en comparación a la meta anual requerida para el país.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó observaciones e irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales por un monto que asciende a 100 mil 914 millones de pesos y que están pendientes de devolver a las arcas nacionales 99 mil 396 millones de pesos.

Para el legislador esta cifra significa que "el gobierno de la 4T es opaco y no combate la corrupción".

"El presidente AMLO se ha jactado de que está combatiendo la corrupción en este gobierno y lamentablemente vemos con este tipo de casos, que la corrupción es más fuerte todavía que en sexenios anteriores", aseguró.

Valenzuela González denunció en diversas ocasiones, tanto en tribuna como ante la Secretaría de la Función Pública, que el Programa "Sembrado Vida", a nivel nacional, estaba siendo utilizado de manera abusiva y sin transparencia por los servidores de la Nación y en particular por Delegado de Bienestar en el estado de Veracruz.

El diputado federal enfatizó que se fundamenta aún más su señalamiento ahora que la ASF determinó que de dicho programa estarían pendientes de aclarar el uso de 1,832.7 millones de pesos.

"¿Qué es lo que queremos? Que le regresen el dinero a las personas, que es el 10% y que en el caso de Veracruz es una suma de más de 35 millones de pesos mensuales que no se sabe a dónde se están destinando y quien se los está ro-bando, y que caigan los responsables de esta nueva Estafa Maestra que están generando desde la Cuarta Transformación en Veracruz y en todo el país".

El también vicecoordinador parlamentario seguirá insistiendo y dando seguimiento a la denuncia presentada por el mal manejo del Programa "Sembrado Vida" y exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar a no dar carpetazo ni congelar el asunto, que a la fecha reportan como "en análisis", y pidió que urgentemente el Gobierno Federal cumpla con el combate a la corrupción de sus funcionarios en su gobierno.