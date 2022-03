Admiten amparo contra eliminación de Escuelas de Tiempo Completo

Un juez federal dio entrada a una demanda de amparo en la que se reclama la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, publicada en las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022.

El juez Sexto de Distrito en el estado de Baja California con residencia en Mexicali, admitió a trámite la demanda de amparo presentada por un padre de familia, que además reclamó tanto al congreso del estado como al gobernador de la entidad, la omisión de no considerar en su proyecto de presupuesto de egresos 2022 una partida suficiente para destinar a dicho programa.

Sin embargo, no concedió la suspensión provisional, por lo que la eliminación del programa continúa vigente.

Asimismo, les reclama a estas autoridades la aceptación de que este programa quedara eliminado conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 en el que no fue considerada, por la Cámara de Diputados, una partida para este programa.

Con las reglas de operación publicadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) el programa desapareció a nivel federal pero algunas entidades han ofrecido mantenerlo vigente con sus propios recursos.

Para suspender el programa, la SEP argumentó que los recursos que se destinaban al mismo debían utilizarse a mejorar la infraestructura de todas las escuelas para garantizar un regreso seguro a las aulas por la pandemia de Covid-19.

A nivel nacional había 27 mil escuelas de tiempo completo donde los niños y adolescentes no sólo acudían a clases, sino que también recibían comida y permanecían ahí en un horario más amplio que el del resto de las instituciones educativas, tomando en consideración que sus padres y madres trabajan.

Baja California es uno de los estados que ha manifestado su intención de mantener este programa vigente con sus propios recursos al igual que la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Colima y Michoacán