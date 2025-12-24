Adolescentes, con alteraciones sicológicas

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes se presentó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) que reveló que la población adolescente fue la que tuvo los mayores niveles de alteraciones mentales.

En la conferencia mañanera de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, detalló que estas alteraciones se dividen en cuatro tipos: malestar sicológico, comportamiento suicida, violencia y participación en apuestas y uso de videojuegos.

"En salud mental, la evidencia es contundente o clara: que la población de 12 a 17 años es la que concentra las mayores vulnerabilidades. Nuestras estrategias de salud pública tienen como prioridad la prevención del suicidio, la violencia y el malestar sicológico, sobre todo en este grupo etario", mencionó.

Sobre el comportamiento suicida, Kershenobich expuso que en los últimos 12 meses, la ideación fue mayor en adolescentes, con 3.3%, mientras que en personas adultas fue de 1.7%. La planificación fue mayor, de 1.9% contra 1% en estos sectores de la población.

Señaló que el intento de suicidio también fue mayor en adolescentes, 1.5% contra 0.5% en adultos. Las mujeres adolescentes son el subgrupo con mayor frecuencia de ideación e intento.

Referente al malestar sicológico, indicó que la prevalencia fue de 8.1% entre los 12 y 65 años de edad. "Aquí no comparamos con 2016 porque no se veía precisamente o se abordaba este aspecto", refirió.

En adolescentes entre 12 y 17 años de edad, comentó el titular de la Ssa, las mujeres tuvieron 13.2% en malestar sicológico contra 6.9% en los hombres.

En adultos, las mujeres también tuvieron mayor malestar sicológico con 10.2% comparado con 5.1% en los hombres. Respecto a la violencia, la prevalencia fue que 12.3% de la población entre 12 y 65 años reportó haber sufrido algún tipo, física, emocional o sexual, en el último año.

En adolescentes fue de 18.1%, predominando en mujeres sobre hombres, mientras que en adultos fue de 11.4%, con mayor afectación en mujeres.